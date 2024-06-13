إسلام جمال يوجه رسالة لـ محمد هاني بعد احتفاله بزفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

هنأ الفنان إسلام جمال، نجم النادي الأهلي محمد هاني بحفل زفافه الذي أقيم مساء أمس الأربعاء.

ونشر "إسلام"، صورة للعروسين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلق: "ألف مبروك يا حبيبي.. ربنا يحفظكم ويبارك لكم".

واحتفل نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري محمد هاني بحفل زفافه داخل أحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، وأحيا الحفل كل من حكيم ومحمد حماقي بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية والقلعة الحمراء.

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