"إحنا صيع منحرفين" لـ عصام صاصا تتصدر قوائم المحتوى الموسيقي بالتزامن مع محاكمته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

تصدر كليب أغنية "احنا صيع منحرفين" التي يغنيها مؤديا المهرجانات عصام صاصا وأمين خطاب، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا في موقع يوتيوب.

الآغنية التي طرحت بالتزامن مع بداية جلسات محاكمة مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، حققت ما يزيد عن مليون و 788 ألف مشاهدة، وتصدرت المركز الأول في المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا عبر موقع "يوتيوب"

"إحنا صيع منحرفين" التي حملت عنوان فرعي " أنت أخويا زميلي وأنا في ضهرك" في إشارة من صناعها لدعم عصام صاصا، وكتب لها الكلمات أحمد حمدتو، وتوزيع كيمو الديب.

محكمة جنايات الجيزة، قررت أمس الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة والقتل الخطأ والتسبب في وفاة سائق عقب دهسه بسيارته، لجلسة 11 أغسطس المقبل.

وقالت زوجة ضحية عصام صاصا، أمام المحكمة، إنها تتنازل عن اتهام عصام صاصا بالقتل الخطأ لزوجها الراحل، بمحض إرادتها عنها وعن أولادها.

وسألت المحكمة زوجة ضحية عصام صاصا، بعد أداء اليمين القانوني، لماذا حضرت للمحكمة فأجابت: "عشان أتنازل عن القضية عني وعن أبنائي الأربعة، بصفتي الوصي الشرعي عليهم".