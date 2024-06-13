عمرو دياب يغلق خاصية التعليقات على أحدث أغانيه الجديدة "الطعامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

طرح النجم عمرو دياب، أحدث أغانيه الجديدة "الطعامة" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وقام بإغلاق خاصية التعليقات على المنشور.

وحمل حساب عمرو دياب، تعليقا جاء فيه: "حصريا، اسمع أغنية عمرو دياب الجديدة (الطعامة) الآن على اليوتيوب)".

أغنية "الطعامة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم، ميكس و ماستر أمير محروس، انتاج شركة Nay.

وجاءت بعض كلمات أغنية الطعامة، كالتالي:

روحي ليك إنت طايرة بترفرف

نفسي تعرف الغلاوة ديا

مانا حياتي لاقيتها بتصفصف

على حبيبي وروحي وعينيا

أموت أموت أنا في الطعامة ديا

في حاجة بينا حلوة بتريح

في المقابلة باينة أهي عليا

عايز أفسر تاني وأوضح

ده أنت عامل حالة مزاجية

أموت أموت أنا في الطعامه ديا

على شفايفك سيل عسل نقط

لون عيونك جه وقضى عليا

ما هو طبيعي لو الشجر سَقط

على الخد تفاح دي جاذبية

أموت أموت أنا في الطعامة دي

جدير بالذكر أن، عمرو دياب، يستعد لإحياء حفل غنائي كبير في مراسي الساحل الشمالي، يوم 29 يونيو الجاري بمشاركة الـ دي جي العالمي آدم بورت.