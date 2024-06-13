بالفيديو.. محمد حماقي يشعل حفل زفاف محمد هاني لاعب الأهلي بأغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

حرص المطرب محمد حماقي، على حضور حفل زفاف نجم النادي الأهلي اللاعب محمد هاني، الذي احتفل بزفافه مساء أمس الأربعاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لحماقي من حفل زفاف محمد هاني، وظهر"حماقي" وهو يرقص مع نجم المنتخب المصري محمد صلاح.

واحتفل نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري محمد هاني بحفل زفافه داخل أحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، وأحيا الحفل كل من حكيم ومحمد حماقي بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية والقلعة الحمراء.

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