"رجل أحلامي".. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد الاحتفال بعقد قرانها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف بعقد قرانها على إدريس عبد العزيز مساء أمس الأربعاء، وسط حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

ونشرت سلمى، صورا مع عريسها احتفالا بعقد قرانهما، وعلقت: "تزوجت من رجل أحلامي الحمد لله.. أمس كان أهم يوم في حياتي كلها نحتفل بنصفي الآخر وروحي إدريس بين أحبابنا".

ووجهت سلمى أبو ضيف، الشكر لكل من حضر حفل عقد قرانها، وكتبت: "لا أستطيع أن أصدق مقدار الحب الذي تلقيته بالأمس من جميع الأشخاص الذين سافروا حول العالم أو وضعوا قلوبهم في الاحتفال.. شكرا جزيلا لكم يا رفاق على هذا الحب النقي.. مبارك عليكم جميعا".

يذكر أن، سلمى أبو ضيف، كانت قد أعلنت في 15 مايو الماضي خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.

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