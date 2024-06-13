فيديو متداول لـ أسماء جلال ترقص بحفل زفاف جميلة عوض (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة أسماء جلال ترقص بحفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ.

وظهر بالفيديو، تحدي أسماء جلال للعروس جميلة عوض في الرقص على أنغام أغنية "أحلى واحدة" للمطرب عزيز مرقة، وسط تفاعل المتواجدين مع رقصهما.

وكانت جميلة عوض، كتبت في أول تعليق لها بعد زواجها، عبر حسابها على إنستجرام: "لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الفرحة الغامرة والحب الذي شعرت به في يوم زفافنا.. تحقق حلمي بأن أكون محاطة بالعصابة المحببة لقلبي والذين أحدثوا كل الفارق، كما لو كانت قصة خيالية من طفولتي".

وأضافت: "وجدت نفسي في القلعة التاريخية المطلة على هذه المدينة الجميلة، وأحمد بجانبي وسط عائلتنا وأصدقائنا الأعزاء، والعديد منهم الموهوبين ويعتبروا أيقونات، لقد لخصت ليلتنا شيئًا أكبر من أحلامي، ومع ذلك شهدنا ليلة مليئة بالسحر".

وأنهت تعليقها بتوجيه الشكر لكل من حضروا، قائلة: "شكرًا لكل من جعل هذا اليوم حقيقة".

وتعاونت الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.