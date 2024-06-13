شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير سلمى أبو ضيف قبل كتب كتابها على إدريس عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف بعقد قرانها على إدريس عبد العزيز أمس وسط حضور عائلتها وأصدقائها المقربين في منزلها بالقاهرة، وخضعت سلمى لجلسة تصوير، تألقت فيها بفستان أبيض بسيط من الدانتيل.

وكانت سلمى أبو ضيف أعلنت خطبتها على إدريس وطلبه الزواج منها، في مايو الماضي، عندما نشرت صورة لها برفقته عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها بخاتم الزواج.

كما حلت سلمى أبو ضيف مؤخرا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، وقالت: "ربنا وفقنى العام الماضى فى أدوار كويسة، وسافرت للتعلم فى مدرسة تمثيل لمدة شهر ونصف، والتى أعطتنى نوعا من الثقة والدفعة، وهشوف هعمل إيه باللى استفدت بيه فى الدراسة".

وأضافت سلمى أبو ضيف، خلال الحلقة: "بحس إن مع التجارب الحياتية فى حياتى ده هينعكس فى شغلى، والحمد لله ربنا وفقنى اشتغل مع نجوم مهمة وتقيلة زى الفنانة غادة عبدالرازق ومخرجين كبار، لافتة إلى أنه خلال العمل معهم وجهونى فى العمل، وكلهم ساعدونى وده مع الوقت فرق معايا كتير".



سلمى أبو ضيف



جلسة تصوير سلمى أبو ضيف



سلمى أبو ضيف وزوجها إدريس عبد العزيز



إدريس عبد العزيز وسلمى أبو ضيف



سلمى من عقد قرانها



سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها



سلمى أبو ضيف وزوجها



سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على إدريس