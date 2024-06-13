شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق صادم لكيت وينسلت عن مشهد قبلة ليوناردو دى كابريو بفيلم تيتانيك والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة العالمية كيت وينسلت في حوارها مع Vanity Fair، إن مشهد قبلتها مع ليوناردو دي كابريو في فيلم تيتانيك، كان بمثابة الكابوس، مشيرة إلى أن البعض يراه أحد أكثر المشاهد رومانسية في تاريخ السينما لكنه بالنسبة لها الأمر مختلف.

وأكملت كيت وينسلت قائلة إن الأمر كان صعبا لأن جيمس كاميرون مخرج الفيلم أراد أن تكون الإضاءة مثالية، وكان مكان التصوير صعب وكان عليها أن تقوم بمراجعة مكياجها وشعرها وتكون مسئولة عنه وعن مكياج ليوناردو أيضا والذي كان يضع هو أيضا مكياج ليظهر أكثر سُمرة.



حصل فيلم تيتانيك للمخرج الكندي جيمس كاميرون على 11 جائزة اوسكار فقد رشح الفيلم لـ 14 جائزة اوسكار وبذلك تعادل فوزه بهذا العدد مع فيلم بن هور عام 1959 ويعتبر هذا الرقم القياسي الاعلى في تاريخ هذه الجائزة. وقال مخرج الفيلم جيمس كاميرون مبتهجاً: انني ملك العالم، انني امضي بالفعل وقتا ممتعا.

فيلم تيتانيك، هو فيلم عن كارثة غرق السفينة تيتانيك وفى نفس الوقت رومانسي ظهر للنور عام 1997 من إخراج وتأليف وإنتاج جيمس كاميرون، يتناول الفيلم كارثة غرق السفينة آر إم إس تايتانك في أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلسي، مع دمج الجوانب التاريخية والخيالية، والفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسليت، وهما شَخصَين من طبقات اجتماعية مختلفة وقعا في الحب على متن الرحلة الأولى لتيتانيك عام 1912.

استَلهم كاميرون أحداث الفيلم من حُطام السفينة الذي فتنه، حيثُ ذكر أنّ يجب أن يكون هناك قصّة حُبّ تتخلّل أحداث الفيلم لإيصال المشاعر للمشاهدين والتعبير وإظهار هذه الكارثة.

بدأ إنتاج الفيلم في عام 1995 عندما قام كاميرون بتصوير حُطام السفينة الحقيقيّة؛ شعر أن قصة حب تتخللها الخسائر البشرية ستكون ضرورية لنقل التأثير العاطفي للكارثة.

كيت وينسلت