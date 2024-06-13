أسباب إلغاء العرض المسرحي "في زين الزمان" بالكويت

ياسر رشاد - القاهرة - ألغت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار محمد جاسم بهمن، قرار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الصادر بمنع عرض مسرحية "في زين الزمان"، بالإضافة إلى شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

أسباب إلغاء العرض المسرحي "في زين الزمان"

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن العرض المسرحي تمت إجازته من اللجنة المختصة التي أبدت عدم ممانعتها للعرض المسرحي.

وأكدت المحكمة، أن القول إن هذا العرض تضمن الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي إنما ينطوي على اتهام واسع وفضفاض لا دليل عليه في الأوراق ولا يندرج تحت أي من الأفعال المؤثمة في التشريعات النافذة ذات الصلة في البلاد، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه مشوباً بعيب السبب.

أبطال مسرحية "في زين الزمان"

مسرحية "في زين الزمان" هي من بطولة الفنانة العراقية هدى حسين وليلى عبد الله، والفنانة البحرينية حلا الترك، وتدور أحداثها في إطار استعراضي غنائي.

من هي هدى حسين بطلة مسرحية "في زين الزمان"؟

ممثلة عراقية، مقيمة في الكويت درست الأدب الإنجليزي في جامعة الكويت، لكنها لم تستكمل الدراسة بعد وقوع غزو العراق للكويت، مما اضطرها في ذلك الوقت لمغادرة البلد والعيش في قطر.

ثم عادت إلى الكويت مع مطلع الألفية الجديدة، وعادت لدراسة الأدب اﻹنجليزي مجددًا في الجامعة العربية المفتوحة.

شاركت منذ الثمانينات وحتى الآن في العديد من الأعمال التليفزيونية، منها: "الحب لا يكفي أحيانًا، الشمس تشرق مرتين، أميمة في دار الأيتام، عائلة فوق تنور ساخن"، عرفت بأنها نجمة بمسرح الطفل.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف عمل لها، حيث إن في السباق الرمضاني الماضي 2024، تم إيقاف عرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" لها في الكويت، وأعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن سبب هذا القرار وأكدت الوزارة أن قصة المسلسل تسيء للمجتمع الكويتي وتنتهك قيمة.