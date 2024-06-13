هيفاء‭ ‬وهبى‭:‬‮‬ «ابن‭ ‬المحظوظة‮»‬‭‬ مفاجأة‭ ‬كبيرة‭ ‬لجمهور‭ ‬السينما

ياسر رشاد - القاهرة - الفيلم‭ ‬تم‭ ‬تصويره‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬ولبنان‭..‬ والمشاكل‭ ‬الإنتاجية‭ ‬شائعات

الخميس 13/يونيو/2024 - 01:32 م 6/13/2024 1:32:16 PM

لم‭ ‬ينتهِ‭ ‬زمن‭ ‬الألبومات‭..‬ والحفلات‭ ‬مهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمطرب



تواصل‭ ‬النجمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬فيلم‭ ‬جديد‭ ‬بعنوان ‭‬‮«‬ولاد‭ ‬المحظوظة‮»‬‭‬ وهو‭ ‬التحدى‭ ‬الجديد‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬ساحة‭ ‬السينما،‭ ‬خاصة‭ ‬أنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التى‭ ‬تخوض‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬هيفاء‭ ‬بطولة‭ ‬سينمائية‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬رومانسى،‭ ‬وترى‭ ‬فيه‭ ‬تغيراً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬مشوارها‭ ‬السينمائى‭. ‬

على‭ ‬ساحة‭ ‬الغناء‭ ‬استطاعت‭ ‬هيفاء‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬خاصة‭ ‬بها،‭ ‬وتحاول‭ ‬دائماً‭ ‬الابتكار‭ ‬وتطوير‭ ‬نفسها‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬التى‭ ‬وصلت‭ ‬لها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬علاقتها‭ ‬مع‭ ‬الجمهور،‭ ‬وعلى‭ ‬ساحة‭ ‬السينما‭ ‬أصبحت‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبى‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الشباك‭ ‬الذى‭ ‬ينتظر‭ ‬الجمهور‭ ‬اعمالها‭ ‬باستمرار،‭ ‬فهى‭ ‬نجمة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬خطف‭ ‬الأنظار‭ ‬بشدة‭ ‬فى‭ ‬مواسم‭ ‬تواجدت‭ ‬فيها‭ ‬كمنافسة‭ ‬لأعمال‭ ‬أخرى‭ ‬مدججة‭ ‬بالنجوم‭.‬

فى‭ ‬حوار‭ ‬مع ‭‬‮«‬الخليج 365‮»‬‭‬ تحدثت‭ ‬النجمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبى‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬أعمالها‭ ‬السينمائية‭ ‬‮«‬ولاد‭ ‬المحظوظة‮»‬‭ ‬التى‭ ‬تعود‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬للشاشة‭ ‬الكبيرة‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬الشخصية‭ ‬الرومانسية،‭ ‬وعن‭ ‬أعمالها‭ ‬الغنائية‭ ‬الجديدة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭. ‬



●‭ ‬تجربة‭ ‬سينمائية‭ ‬جديدة‭ ‬بعنوان ‭‬‮«‬ولاد‭ ‬المحظوظة‮»‬‭‬ حدثينا‭ ‬عنها؟‭ ‬

‭- ‬فى‭ ‬البداية‭ ‬الفيلم‭ ‬كان‭ ‬بعنوان ‭‬‮«‬جورى‮»‬‭‬ وبدأت‭ ‬تصويره‭ ‬مع‭ ‬المخرج‭ ‬مرقص‭ ‬عادل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬تقريبا،‭ ‬وقمنا‭ ‬بتصوير‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المشاهد‭ ‬خارج‭ ‬مصر،‭ ‬ويتبقى‭ ‬حاليا‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬المشاهد‭ ‬سنواصل‭ ‬تصويرها‭ ‬فى‭ ‬الفترة‭ ‬القريبة‭ ‬القادمة،‭ ‬وبعدها‭ ‬سندخل‭ ‬مرحلة‭ ‬المونتاج‭ ‬تمهيداً‭ ‬لعرضه‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الحالى‭ ‬2024،‭ ‬وهذا‭ ‬الفيلم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لى‭ ‬تجربة‭ ‬مختلفة‭ ‬تماماً‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬السينما،‭ ‬فهو‭ ‬قصة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الكوميديا‭ ‬والرومانسية،‭ ‬وسيشاهدنى‭ ‬الجمهور‭ ‬بشكل‭ ‬جديد‭ ‬ومختلف‭ ‬تماماً‭.‬

●‭ ‬هل‭ ‬تصوير‭ ‬الفيلم‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬ولبنان‭ ‬سبب‭ ‬طول‭ ‬فترة‭ ‬التصوير،‭ ‬أم‭ ‬مشاكل‭ ‬إنتاجية؟‭ ‬

‭- ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬اى‭ ‬مشاكل‭ ‬إنتاجية‭ ‬فى‭ ‬الفيلم،‭ ‬ولكن‭ ‬استغرق‭ ‬التحضير‭ ‬والتجهيز‭ ‬فترات‭ ‬طويلة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الارتباطات‭ ‬الفنية‭ ‬لى‭ ‬وبجميع‭ ‬النجوم‭ ‬المشاركين،‭ ‬فالعمل‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬منهم‭ ‬‮«‬بيومى‭ ‬فؤاد‭ ‬ونانسى‭ ‬صلاح‭ ‬ومحمود‭ ‬الليثى‭ ‬وانضمت‭ ‬إلينا‭ ‬أيضاً‭ ‬الفنانة‭ ‬رشا‭ ‬مهدى‭ ‬كضيفة‭ ‬شرف،‭ ‬وكما‭ ‬ذكرت‭ ‬يتبقى‭ ‬لنا‭ ‬جميعاً‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬المشاهد‭ ‬سنقوم‭ ‬بتصويرها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬لأن‭ ‬الخطة‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬هى‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬ودائماً‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬أعمالى‭ ‬أؤيد‭ ‬الاهتمام‭ ‬بأدق‭ ‬التفاصيل‭ ‬لتقديم‭ ‬عمل‭ ‬جيد‭ ‬للجمهور‭ ‬مهما‭ ‬استغرق‭ ‬من‭ ‬وقت‭.‬

المخرج‭ ‬مرقس‭ ‬عادل‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬الفيلم‭ ‬سيكون‭ ‬نقلة‭ ‬كبيرة‭ ‬فى‭ ‬مشوار‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبى‭ ‬السينمائى‭.. ‬ما‭ ‬تعليقك؟‭ ‬

بالفعل،‭ ‬فى‭ ‬البداية‭ ‬عقدت‭ ‬جلسات‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬المخرج‭ ‬مرقس‭ ‬عادل‭ ‬والمؤلف‭ ‬هيثم‭ ‬سعيد،‭ ‬وتلقيت‭ ‬وقتها‭ ‬سيناريوهات‭ ‬لـ‭ ‬فيلمين،‭ ‬واستقرينا‭ ‬جميعا‭ ‬على‭ ‬‮«‬جورى‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬ولاد‭ ‬المحظوظة‮»‬‭ ‬حالياً‭ ‬لأنه‭ ‬يمثل‭ ‬حالة‭ ‬جديدة‭ ‬ومختلفة‭ ‬وسيكون‭ ‬إضافة‭ ‬كبيرة‭ ‬ليس‭ ‬لهيفاء‭ ‬وهبى‭ ‬فقط‭ ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬للمخرج‭ ‬مرقس‭ ‬عادل‭ ‬وجميع‭ ‬النجوم‭ ‬المشاركين‭ ‬فى‭ ‬الفيلم‭. ‬

هيفاء وهبي



●‭ ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبى‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬مشوار‭ ‬المطرب؟‭ ‬

‭- ‬السينما‭ ‬فن‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمطرب‭ ‬ولكم‭ ‬مؤكد‭ ‬بشرط‭ ‬تواجد‭ ‬الموهبة،‭ ‬لأن‭ ‬المطرب‭ ‬الذى‭ ‬لا‭ ‬يجيد‭ ‬الموهبة‭ ‬مؤكد‭ ‬دخوله‭ ‬ساحة‭ ‬السينما‭ ‬سيعود‭ ‬عليه‭ ‬بأثر‭ ‬سلبى،‭ ‬وممكن‭ ‬ان‭ ‬يخسر‭ ‬فئة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬اما‭ ‬فى‭ ‬حال‭ ‬تواجد‭ ‬الموهبة،‭ ‬فالسينما‭ ‬تجعل‭ ‬المطرب‭ ‬دائماً‭ ‬سابق‭ ‬بخطوة،‭ ‬فهى‭ ‬الفن‭ ‬الذى‭ ‬يتيح‭ ‬للمطرب‭ ‬التقرب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬وتقديم‭ ‬اعمال‭ ‬غنائية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمها‭ ‬خارج‭ ‬الاعمال‭ ‬السينمائية،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لى‭ ‬السينما‭ ‬ساعدتنى‭ ‬كثيراً‭ ‬على‭ ‬تأكيد‭ ‬علاقتى‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬والتقرب‭ ‬منهم،‭ ‬وفخورة‭ ‬دائما‭ ‬بنجاحى‭ ‬على‭ ‬ساحة‭ ‬السينما‭ ‬وحب‭ ‬الناس‭ ‬لأعمالى‭.‬

●‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬السينما‭.. ‬ هيفاء‭ ‬مقلة‭ ‬بعض‭ ‬الشىء‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬فى‭ ‬طرح‭ ‬أغانٍ‭ ‬جديدة؟‭ ‬

‭- ‬ليس‭ ‬عن‭ ‬قصد‭ ‬ولكن‭ ‬الاختيار‭ ‬حالياً‭ ‬صعب‭ ‬للغاية،‭ ‬وأريد‭ ‬دائماً‭ ‬أغانى‭ ‬جديدة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬على‭ ‬الجمهور‭ ‬لأن‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬ثقافة‭ ‬الناس‭ ‬تغيرت‭ ‬كثيراً‭ ‬ولابد‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الأغنية‭ ‬بمواصفات‭ ‬الإبداع‭ ‬حتى‭ ‬تستطيع‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح،‭ ‬ولكن‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأغانى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬لأن‭ ‬الغناء‭ ‬شىء‭ ‬يجرى‭ ‬فى‭ ‬دمى‭ ‬وكان‭ ‬سبب‭ ‬علاقتى‭ ‬ونجاح‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬ولا‭ ‬يمكننى‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنه‭ ‬أو‭ ‬إهماله‭.‬

●‭ ‬هل‭ ‬انتهى‭ ‬زمن‭ ‬الألبومات‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك؟‭ ‬

‭- ‬لم‭ ‬ينته‭ ‬زمن‭ ‬الالبومات‭ ‬والأغانى‭ ‬الجديدة،‭ ‬ولكن‭ ‬اختلفت‭ ‬طريقة‭ ‬تقديم‭ ‬الأغانى‭ ‬الجديدة‭ ‬للجمهور،‭ ‬فالجمهور‭ ‬حالياً‭ ‬يريد‭ ‬استقبال‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬وليس‭ ‬البوم‭ ‬كامل‭ ‬يتوه‭ ‬فيه‭ ‬وسط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأغانى،‭ ‬ولذلك‭ ‬طرحت‭ ‬آخر‭ ‬أغنياتى‭ ‬‮«‬وصللها‮»‬‭ ‬و«مبضعفش‮»‬‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬أغانى‭ ‬‮«‬سينجل‮»‬‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬أيضا‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأغانى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

●‭ ‬هل‭ ‬أصبحت‭ ‬الحفلات‭ ‬الغنائية‭ ‬أولية‭ ‬نجوم‭ ‬الغناء‭ ‬الأولى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬طرح‭ ‬اعمال‭ ‬جديدة؟

‭- ‬مؤكد‭ ‬أولوية‭ ‬كل‭ ‬مطرب‭ ‬أو‭ ‬مطربة‭ ‬هى‭ ‬طرح‭ ‬اعمال‭ ‬جديدة‭ ‬وتحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬مع‭ ‬الناس،‭ ‬فهذه‭ ‬هى‭ ‬الأغانى‭ ‬التى‭ ‬نقدمها‭ ‬فى‭ ‬الحفلات‭ ‬وكل‭ ‬اغنية‭ ‬جديدة‭ ‬تجذب‭ ‬الجمهور‭ ‬أكثر‭ ‬لحضور‭ ‬الحفلات،‭ ‬ولكن‭ ‬الحفلات‭ ‬شىء‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬فى‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬كل‭ ‬مطرب،‭ ‬لأنه‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬كمطربين‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬والغناء‭ ‬معهم‭ ‬وسعادتهم،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لى‭ ‬دائماً‭ ‬كل‭ ‬حفل‭ ‬بمنزلة‭ ‬عيد‭ ‬لأنى‭ ‬التقى‭ ‬بجمهورى،‭ ‬وتكون‭ ‬أوقاتاً‭ ‬سعيدة‭ ‬وجميلة‭ ‬للغاية،‭ ‬ولكن‭ ‬الأولية‭ ‬بالطبع‭ ‬دائما‭ ‬لطرح‭ ‬أعمال‭ ‬جديدة‭. ‬

●‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبى‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الدراما‭ ‬الرمضانية‭.. ‬ما‭ ‬تعليقك؟‭ ‬

‭- ‬قدمت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاعمال‭ ‬الدرامية‭ ‬الناجحة‭ ‬فى‭ ‬موسم‭ ‬قوى‭ ‬بحجم‭ ‬موسم‭ ‬دراما‭ ‬رمضان،‭ ‬ولذلك‭ ‬اعلم‭ ‬تماماً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬دائماً‭ ‬له‭ ‬كواليس‭ ‬واستعدادات‭ ‬خاصة،‭ ‬ولذلك‭ ‬أن‭ ‬لم‭ ‬أجد‭ ‬العمل‭ ‬المناسب‭ ‬لا‭ ‬يمكننى‭ ‬التواجد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التواجد‭ ‬فقط‭. ‬