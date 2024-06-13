هيفاء‭ ‬وهبى‭:‬‮‬ «ابن‭ ‬المحظوظة‮»‬‭‬ مفاجأة‭ ‬كبيرة‭ ‬لجمهور‭ ‬السينما

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ياسر رشاد - القاهرة - الفيلم تم تصويره بين مصر ولبنان.. والمشاكل الإنتاجية شائعات
لم ينتهِ زمن الألبومات.. والحفلات مهمة بالنسبة للمطرب
تواصل النجمة اللبنانية خلال الفترة الحالية العمل على فيلم جديد بعنوان «ولاد المحظوظة» وهو التحدى الجديد لها على ساحة السينما، خاصة أنها المرة الأولى التى تخوض من خلاله هيفاء بطولة سينمائية فى إطار رومانسى، وترى فيه تغيراً كبيراً على صعيد مشوارها السينمائى.
على ساحة الغناء استطاعت هيفاء أن تكون فى منطقة خاصة بها، وتحاول دائماً الابتكار وتطوير نفسها للحفاظ على المكانة التى وصلت لها بالإضافة إلى علاقتها مع الجمهور، وعلى ساحة السينما أصبحت هيفاء وهبى من نجوم الشباك الذى ينتظر الجمهور اعمالها باستمرار، فهى نجمة قادرة على خطف الأنظار بشدة فى مواسم تواجدت فيها كمنافسة لأعمال أخرى مدججة بالنجوم.
فى حوار مع «الخليج 365» تحدثت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى عن أحدث أعمالها السينمائية «ولاد المحظوظة» التى تعود من خلاله للشاشة الكبيرة فى إطار الشخصية الرومانسية، وعن أعمالها الغنائية الجديدة خلال الفترة الحالية.
● تجربة سينمائية جديدة بعنوان «ولاد المحظوظة» حدثينا عنها؟
- فى البداية الفيلم كان بعنوان «جورى» وبدأت تصويره مع المخرج مرقص عادل منذ عام تقريبا، وقمنا بتصوير كثير من المشاهد خارج مصر، ويتبقى حاليا عدد قليل من المشاهد سنواصل تصويرها فى الفترة القريبة القادمة، وبعدها سندخل مرحلة المونتاج تمهيداً لعرضه خلال موسم صيف العام الحالى 2024، وهذا الفيلم بالنسبة لى تجربة مختلفة تماماً عن كل ما قدمته على شاشة السينما، فهو قصة تجمع بين الكوميديا والرومانسية، وسيشاهدنى الجمهور بشكل جديد ومختلف تماماً.
● هل تصوير الفيلم بين مصر ولبنان سبب طول فترة التصوير، أم مشاكل إنتاجية؟
- لا توجد اى مشاكل إنتاجية فى الفيلم، ولكن استغرق التحضير والتجهيز فترات طويلة، بالإضافة إلى الارتباطات الفنية لى وبجميع النجوم المشاركين، فالعمل يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم «بيومى فؤاد ونانسى صلاح ومحمود الليثى وانضمت إلينا أيضاً الفنانة رشا مهدى كضيفة شرف، وكما ذكرت يتبقى لنا جميعاً عدد قليل من المشاهد سنقوم بتصويرها خلال الفترة القادمة، لأن الخطة منذ البداية هى عرض الفيلم خلال موسم صيف عام 2024، ودائماً فى جميع أعمالى أؤيد الاهتمام بأدق التفاصيل لتقديم عمل جيد للجمهور مهما استغرق من وقت.
المخرج مرقس عادل قال ان الفيلم سيكون نقلة كبيرة فى مشوار هيفاء وهبى السينمائى.. ما تعليقك؟
بالفعل، فى البداية عقدت جلسات عمل مع المخرج مرقس عادل والمؤلف هيثم سعيد، وتلقيت وقتها سيناريوهات لـ فيلمين، واستقرينا جميعا على «جورى» أو «ولاد المحظوظة» حالياً لأنه يمثل حالة جديدة ومختلفة وسيكون إضافة كبيرة ليس لهيفاء وهبى فقط ولكن أيضاً للمخرج مرقس عادل وجميع النجوم المشاركين فى الفيلم.
● كيف ترى هيفاء وهبى دور السينما مشوار المطرب؟
- السينما فن مهم للغاية بالنسبة للمطرب ولكم مؤكد بشرط تواجد الموهبة، لأن المطرب الذى لا يجيد الموهبة مؤكد دخوله ساحة السينما سيعود عليه بأثر سلبى، وممكن ان يخسر فئة كبيرة من الناس، اما فى حال تواجد الموهبة، فالسينما تجعل المطرب دائماً سابق بخطوة، فهى الفن الذى يتيح للمطرب التقرب أكثر من الجمهور وتقديم اعمال غنائية لا يمكن تقديمها خارج الاعمال السينمائية، وبالنسبة لى السينما ساعدتنى كثيراً على تأكيد علاقتى مع الناس والتقرب منهم، وفخورة دائما بنجاحى على ساحة السينما وحب الناس لأعمالى.
● بعيداً عن السينما.. هيفاء مقلة بعض الشىء خلال السنوات الأخيرة فى طرح أغانٍ جديدة؟
- ليس عن قصد ولكن الاختيار حالياً صعب للغاية، وأريد دائماً أغانى جديدة ومبتكرة على الجمهور لأن كما ذكرت ثقافة الناس تغيرت كثيراً ولابد ان تكون الأغنية بمواصفات الإبداع حتى تستطيع تحقيق النجاح، ولكن بشكل عام سيكون هناك مزيد من الأغانى خلال الفترة القادمة، لأن الغناء شىء يجرى فى دمى وكان سبب علاقتى ونجاح مع الناس ولا يمكننى الاستغناء عنه أو إهماله.
● هل انتهى زمن الألبومات من وجهة نظرك؟
- لم ينته زمن الالبومات والأغانى الجديدة، ولكن اختلفت طريقة تقديم الأغانى الجديدة للجمهور، فالجمهور حالياً يريد استقبال أغنية جديدة وليس البوم كامل يتوه فيه وسط عدد من الأغانى، ولذلك طرحت آخر أغنياتى «وصللها» و«مبضعفش» على هيئة أغانى «سينجل» وسيكون هناك أيضا مزيد من الأغانى خلال الفترة القادمة.
● هل أصبحت الحفلات الغنائية أولية نجوم الغناء الأولى أكثر من طرح اعمال جديدة؟
- مؤكد أولوية كل مطرب أو مطربة هى طرح اعمال جديدة وتحقيق نجاح مع الناس، فهذه هى الأغانى التى نقدمها فى الحفلات وكل اغنية جديدة تجذب الجمهور أكثر لحضور الحفلات، ولكن الحفلات شىء مهم للغاية فى جدول أعمال كل مطرب، لأنه تتيح لنا كمطربين اللقاء مع الجمهور بشكل مباشر والغناء معهم وسعادتهم، وبالنسبة لى دائماً كل حفل بمنزلة عيد لأنى التقى بجمهورى، وتكون أوقاتاً سعيدة وجميلة للغاية، ولكن الأولية بالطبع دائما لطرح أعمال جديدة.
● منذ سنوات هيفاء وهبى بعيدة عن الدراما الرمضانية.. ما تعليقك؟
- قدمت العديد من الاعمال الدرامية الناجحة فى موسم قوى بحجم موسم دراما رمضان، ولذلك اعلم تماماً أن هذا الموسم دائماً له كواليس واستعدادات خاصة، ولذلك أن لم أجد العمل المناسب لا يمكننى التواجد من أجل التواجد فقط.