نجوم‭ ‬الغناء‭ ‬يستعدون‭ ‬لحفلات‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬ومعسكر‭ ‬مغلق‭ ‬لألبومات‭ ‬الصيف

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ياسر رشاد - القاهرة - أبرزهم «الهضبة» و«صوت مصر» و«نجم الجيل» و«القناص»
أيام قليلة ونستقبل موسم عيد الأضحى المبارك ومن بعده مباشرة موسم الصيف للعام الجارى 2024، وهي مواسم الحفلات والألبومات الغنائية الذى يستعد من عام لآخر لهم نجوم الأغنية لإحياء الحفلات وطرح الألبومات والأغانى الجديدة للجمهور على شواطئ المصايف والمدن الساحلية.
موسم صيف 2024 ومن قبله موسم عيد الأضحى يستعد له مجموعة كبيرة من نجوم الأغنية لطرح ألبوماتهم الجديدة، فعلى مستوى الألبومات يشهد صيف العام الجارى 2024 منافسة من العيار الثقيل بين كبار نجوم الأغنية، بالطبع فى مقدمتهم النجم الكبير عمرو دياب الذى يستعد لطرح مجموعة من الأغانى الجديدة يواصل العمل عليها خلال الأيام الحالية تمهيداً لطرحها خلال موسم صيف العام الجارى.
كعادته يعمل الهضبة وسط تكتم شديد على تفاصيل اعماله الجديدة الذى يتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم تامر حسين وعزيز الشافعى وأيمن بهجت قمر ومحمد يحيى، ولكن المؤكد أن «الهضبة» قرر طرح 3 أغانٍ خلال صيف العام الحالى وليس ألبوماً كاملاً.
وستكون مفاجأة صيف العام الجارى 2024 «صوت مصر» النجمة أنغام التى تواصل خلال الفترة الحالية تسجيل أغانى ألبومها الجديد، التى قررت طرحه على الجمهور خلال موسم الصيف، وتتعاون أنغام مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم تامر حسين وعزيز الشافعى وامير طعيمة ومدين وخالد عز وطارق مدكور،
يستعد أيضا النجم محمد حماقى لطرح ألبومه الجديد خلال موسم صيف العاك الجارى 2024، فبعد طرحه لمجموعة من أغانى الألبوم خلال موسم صيف العام الماضى 2023، قرر حماقى وقتها توقف العمل بالألبوم بسبب اندلاع الحرب الفلسطينية، ولكن عاد حماقى خلال الفترة الماضية لاستئناف العمل فى ألبومه الجديد، وحدد موسم صيف العام الجارى 2024 لطرحه على الجمهور.
حماقى يتعاون فى ألبومه الجديد مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم فلبينو أحمد ومحمد قماح ومدين وتامر حسين وأيمن بهجت قمر وخالد عز وتوما واحمد ابراهيم وعمرو مصطفى.
تشارك النجمة اللبنانية نانسى عجرم فى موسم صيف العام الجارى 2024، بأغنية جديدة بعنوان «ترقص جنبى» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور، حيث انتهت النجمة اللبنانية من تسجيلها خلال الأيام الماضية ومن المقرر طرحها خلال موسم صيف العام الجارى 2024، وستكون الأغنية بعد انتهاء موسم عيد الأضحى مباشرة.
يشارك ايضا المطرب هشام عباس فى موسم صيف 2024، من خلال ألبومه الجديد الذى يواصل تسجيله خلال الفترة الحالية، وحدد شهر اغسطس من العام الجارى لطرحه على الجمهور.
ومن المقرر أن يطرح هشام أولى اغنيات ألبومه الجديد «كلامها حلو» بعد نهاية عيد الأضحى مباشرة، على ان يطرح باقى أغانى الألبوم خلال موسم الصيف، ويتعاون هشام مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتوما.
اما بخصوص الحفلات فيستعد نجوم الأغنية للاحتفال مع جمهورهم بموسم عيد الأضحى ومنهم من قرر الاحتفال فى القاهرة ومنهم من أعد حقائبه للسفر للاحتفال مع الجمهور العربى والجاليات العربية فى الخارج.
يستعد «الهضبة» لإحياء حفلى بموسم عيد الأضحى للعام الجارى 2024، حيث يحيى حفله الأول فى بيروت يوم 15 يونيو والثانى فى دبى يوم 18 يونيو.
وستتواجد «صوت مصر» النجمة أنغام فى الكويت ثانى أيام عيد الأضحى للاحتفال مع الجمهور هناك، حيث من المقرر ان تحيى حفلاً غنائياً كبيراً على مسرح «أرينا الكويت» يوم 17 يونيو، وستقدم مجموعة من أشهر اغنياتها للجمهور الذى سارع بشدة لشراء تذاكر الحفل التى نفدت بعد طرحها على المواقع الإلكترونية بساعات قليلة.
تستعد النجمة شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل غنائى كبير فى مسرح «أرينا دبى» يوم 21 يونيو من العام الجارى 2024 بمشاركة النجم الخليجى حسين الجسمى.
اما النجم تامر حسنى فقرر الاحتفال بموسم عيد الأضحى مع جمهوره فى القاهرة، حيث من المقرر ان يحيى حفلاً غنائياً كبيراً ثانى أيام العيد مع الجمهور فى أحد المولات الشهيرة بالقاهرة الجديدة.
يحيى النجم اللبنانى وائل جسار حفلاً غنائياً كبيرًا فى لبنان ثانى أيام عيد الأضحى، وهى من المواسم القليلة الذى يغيب جسار عن الاحتفال مع الجمهور بالقاهرة، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته.
يتواجد أيضاً فى لبنان ثانى أيام عيد الأضحى النجم اللبنانى راغب علامة الذى من المقرر أن يحيى حفلاً غنائياً كبيراً مع الجمهور اللبنانى، ويقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياته.