نجوم‭ ‬الغناء‭ ‬يستعدون‭ ‬لحفلات‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬ومعسكر‭ ‬مغلق‭ ‬لألبومات‭ ‬الصيف

ياسر رشاد - القاهرة - أبرزهم‭‬‮ «‬الهضبة‮»‬‭‬ و«صوت‭ ‬مصر‮»‬‭‬ و«نجم‭ ‬الجيل‮»‬‭‬ و«القناص‮»‬

الخميس 13/يونيو/2024 - 01:37 م 6/13/2024 1:37:33 PM

أيام‭ ‬قليلة‭ ‬ونستقبل‭ ‬موسم‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‭ ‬ومن‭ ‬بعده‭ ‬مباشرة‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬للعام‭ ‬الجارى‭ ‬2024،‭ ‬وهي‭ ‬مواسم‭ ‬الحفلات‭ ‬والألبومات‭ ‬الغنائية‭ ‬الذى‭ ‬يستعد‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬لآخر‭ ‬لهم‭ ‬نجوم‭ ‬الأغنية‭ ‬لإحياء‭ ‬الحفلات‭ ‬وطرح‭ ‬الألبومات‭ ‬والأغانى‭ ‬الجديدة‭ ‬للجمهور‭ ‬على‭ ‬شواطئ‭ ‬المصايف‭ ‬والمدن‭ ‬الساحلية‭. ‬

موسم‭ ‬صيف‭ ‬2024‭ ‬ومن‭ ‬قبله‭ ‬موسم‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬يستعد‭ ‬له‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الأغنية‭ ‬لطرح‭ ‬ألبوماتهم‭ ‬الجديدة،‭ ‬فعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الألبومات‭ ‬يشهد‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الجارى‭ ‬2024‭ ‬منافسة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬نجوم‭ ‬الأغنية،‭ ‬بالطبع‭ ‬فى‭ ‬مقدمتهم‭ ‬النجم‭ ‬الكبير‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭ ‬الذى‭ ‬يستعد‭ ‬لطرح‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأغانى‭ ‬الجديدة‭ ‬يواصل‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الحالية‭ ‬تمهيداً‭ ‬لطرحها‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الجارى‭.‬

كعادته‭ ‬يعمل‭ ‬الهضبة‭ ‬وسط‭ ‬تكتم‭ ‬شديد‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬اعماله‭ ‬الجديدة‭ ‬الذى‭ ‬يتعاون‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشعراء‭ ‬والملحنين‭ ‬والموزعين‭ ‬منهم‭ ‬تامر‭ ‬حسين‭ ‬وعزيز‭ ‬الشافعى‭ ‬وأيمن‭ ‬بهجت‭ ‬قمر‭ ‬ومحمد‭ ‬يحيى،‭ ‬ولكن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهضبة‮»‬‭ ‬قرر‭ ‬طرح‭ ‬3‭ ‬أغانٍ‭ ‬خلال‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الحالى‭ ‬وليس‭ ‬ألبوماً‭ ‬كاملاً‭. ‬

عمرو دياب

وستكون‭ ‬مفاجأة‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الجارى‭ ‬2024‭ ‬‮«‬صوت‭ ‬مصر‮»‬‭ ‬النجمة‭ ‬أنغام‭ ‬التى‭ ‬تواصل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬تسجيل‭ ‬أغانى‭ ‬ألبومها‭ ‬الجديد،‭ ‬التى‭ ‬قررت‭ ‬طرحه‭ ‬على‭ ‬الجمهور‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الصيف،‭ ‬وتتعاون‭ ‬أنغام‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشعراء‭ ‬والملحنين‭ ‬والموزعين‭ ‬منهم‭ ‬تامر‭ ‬حسين‭ ‬وعزيز‭ ‬الشافعى‭ ‬وامير‭ ‬طعيمة‭ ‬ومدين‭ ‬وخالد‭ ‬عز‭ ‬وطارق‭ ‬مدكور،‭ ‬

يستعد‭ ‬أيضا‭ ‬النجم‭ ‬محمد‭ ‬حماقى‭ ‬لطرح‭ ‬ألبومه‭ ‬الجديد‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬صيف‭ ‬العاك‭ ‬الجارى‭ ‬2024،‭ ‬فبعد‭ ‬طرحه‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬أغانى‭ ‬الألبوم‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الماضى‭ ‬2023،‭ ‬قرر‭ ‬حماقى‭ ‬وقتها‭ ‬توقف‭ ‬العمل‭ ‬بالألبوم‭ ‬بسبب‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ولكن‭ ‬عاد‭ ‬حماقى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬لاستئناف‭ ‬العمل‭ ‬فى‭ ‬ألبومه‭ ‬الجديد،‭ ‬وحدد‭ ‬موسم‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الجارى‭ ‬2024‭ ‬لطرحه‭ ‬على‭ ‬الجمهور‭. ‬

حماقى‭ ‬يتعاون‭ ‬فى‭ ‬ألبومه‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشعراء‭ ‬والملحنين‭ ‬والموزعين‭ ‬منهم‭ ‬فلبينو‭ ‬أحمد‭ ‬ومحمد‭ ‬قماح‭ ‬ومدين‭ ‬وتامر‭ ‬حسين‭ ‬وأيمن‭ ‬بهجت‭ ‬قمر‭ ‬وخالد‭ ‬عز‭ ‬وتوما‭ ‬واحمد‭ ‬ابراهيم‭ ‬وعمرو‭ ‬مصطفى‭. ‬

محمد حماقي



تشارك‭ ‬النجمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نانسى‭ ‬عجرم‭ ‬فى‭ ‬موسم‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الجارى‭ ‬2024،‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬ترقص‭ ‬جنبى‮»‬‭ ‬كلمات‭ ‬تامر‭ ‬حسين‭ ‬وألحان‭ ‬عزيز‭ ‬الشافعى‭ ‬وتوزيع‭ ‬طارق‭ ‬مدكور،‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬النجمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬من‭ ‬تسجيلها‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬طرحها‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الجارى‭ ‬2024،‭ ‬وستكون‭ ‬الأغنية‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬موسم‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬مباشرة‭. ‬

يشارك‭ ‬ايضا‭ ‬المطرب‭ ‬هشام‭ ‬عباس‭ ‬فى‭ ‬موسم‭ ‬صيف‭ ‬2024،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ألبومه‭ ‬الجديد‭ ‬الذى‭ ‬يواصل‭ ‬تسجيله‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية،‭ ‬وحدد‭ ‬شهر‭ ‬اغسطس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجارى‭ ‬لطرحه‭ ‬على‭ ‬الجمهور‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يطرح‭ ‬هشام‭ ‬أولى‭ ‬اغنيات‭ ‬ألبومه‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬كلامها‭ ‬حلو‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬مباشرة،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يطرح‭ ‬باقى‭ ‬أغانى‭ ‬الألبوم‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الصيف،‭ ‬ويتعاون‭ ‬هشام‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشعراء‭ ‬والملحنين‭ ‬والموزعين‭ ‬منهم‭ ‬أيمن‭ ‬بهجت‭ ‬قمر‭ ‬وأمير‭ ‬طعيمة‭ ‬وعزيز‭ ‬الشافعى‭ ‬ومحمد‭ ‬يحيى‭ ‬وتوما‭. ‬

اما‭ ‬بخصوص‭ ‬الحفلات‭ ‬فيستعد‭ ‬نجوم‭ ‬الأغنية‭ ‬للاحتفال‭ ‬مع‭ ‬جمهورهم‭ ‬بموسم‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬قرر‭ ‬الاحتفال‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬أعد‭ ‬حقائبه‭ ‬للسفر‭ ‬للاحتفال‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬العربى‭ ‬والجاليات‭ ‬العربية‭ ‬فى‭ ‬الخارج‭. ‬

يستعد‭ ‬‮«‬الهضبة‮»‬‭ ‬لإحياء‭ ‬حفلى‭ ‬بموسم‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬للعام‭ ‬الجارى‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬يحيى‭ ‬حفله‭ ‬الأول‭ ‬فى‭ ‬بيروت‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬والثانى‭ ‬فى‭ ‬دبى‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬يونيو‭. ‬

أنغام



وستتواجد‭ ‬‮«‬صوت‭ ‬مصر‮»‬‭ ‬النجمة‭ ‬أنغام‭ ‬فى‭ ‬الكويت‭ ‬ثانى‭ ‬أيام‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬للاحتفال‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬هناك،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تحيى‭ ‬حفلاً‭ ‬غنائياً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬‮«‬أرينا‭ ‬الكويت‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬يونيو،‭ ‬وستقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬اغنياتها‭ ‬للجمهور‭ ‬الذى‭ ‬سارع‭ ‬بشدة‭ ‬لشراء‭ ‬تذاكر‭ ‬الحفل‭ ‬التى‭ ‬نفدت‭ ‬بعد‭ ‬طرحها‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بساعات‭ ‬قليلة‭. ‬

تستعد‭ ‬النجمة‭ ‬شيرين‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬لإحياء‭ ‬حفل‭ ‬غنائى‭ ‬كبير‭ ‬فى‭ ‬مسرح‭ ‬‮«‬أرينا‭ ‬دبى‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬21‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجارى‭ ‬2024‭ ‬بمشاركة‭ ‬النجم‭ ‬الخليجى‭ ‬حسين‭ ‬الجسمى‭.‬

اما‭ ‬النجم‭ ‬تامر‭ ‬حسنى‭ ‬فقرر‭ ‬الاحتفال‭ ‬بموسم‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬مع‭ ‬جمهوره‭ ‬فى‭ ‬القاهرة،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يحيى‭ ‬حفلاً‭ ‬غنائياً‭ ‬كبيراً‭ ‬ثانى‭ ‬أيام‭ ‬العيد‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬فى‭ ‬أحد‭ ‬المولات‭ ‬الشهيرة‭ ‬بالقاهرة‭ ‬الجديدة‭. ‬

تامر حسني



يحيى‭ ‬النجم‭ ‬اللبنانى‭ ‬وائل‭ ‬جسار‭ ‬حفلاً‭ ‬غنائياً‭ ‬كبيرًا‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬ثانى‭ ‬أيام‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى،‭ ‬وهى‭ ‬من‭ ‬المواسم‭ ‬القليلة‭ ‬الذى‭ ‬يغيب‭ ‬جسار‭ ‬عن‭ ‬الاحتفال‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬أغنياته‭. ‬

يتواجد‭ ‬أيضاً‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬ثانى‭ ‬أيام‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬النجم‭ ‬اللبنانى‭ ‬راغب‭ ‬علامة‭ ‬الذى‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يحيى‭ ‬حفلاً‭ ‬غنائياً‭ ‬كبيراً‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬اللبنانى،‭ ‬ويقدم‭ ‬خلاله‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬أغنياته‭. ‬