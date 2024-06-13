شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يحتفلون مع سلمى أبو ضيف بعقد قرانها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة الفنانة سلمى أبو ضيف فرحتها والإحتفال معها بعقد قرانها أمس الأربعاء على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبد العزيز، حيث أقامت سلمى أحتفالية في أحد أماكن السهر بعد الاحتفال بعقد قرانها في منزلها بحضور الأسرة والأقارب.

ومن أبرز النجوم الذين احتفلوا مع سلمى أبو ضيف بزواجها: هند صبرى، عمرو يوسف وكندة علوش، درة وزوجها هانى سعد، ليلى أحمد زاهر، شيرين رضا، محمود العسيلي، المخرجة ياسمين أحمد كامل، المخرجة مريم أحمدى، الكاتب تامر حبيب، هشام ماجد، شيكو، أحمد داود وعلا رشدى، حسن أبو الروس، فرح يوسف، محمد محمود.



سلمى ابو ضيف

وأعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف خطبتها من إدريس عبد العزيز، في مايو الماضى، وذلك من خلال صورة نشرتها برفقته عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها بخاتم الزواج، كما شارك إدريس فيديو له أثناء التقدم لطلب يد سلمى أبو ضيف، وموافقتها عليه، وإلباسها لخاتم الخطبة.

يذكر أن سلمى أبو ضيف على المستوى الفني تعيش حالة من التوهج حيث بدأت العام الجارى بمشاركتها في فيلم ليه تعيشها لوحدك مع شريف منير وخالد الصاوي، ثم قدمت أول بطولة مطلقة في شهر رمضان الماضى خلال مسلسل أعلى نسبة مشاهدة من 15 حلقة بمشاركة ليلى أحمد زاهر، كما شاركت كضيفة شرف في مسلسل إلا الطلاق مع إياد نصار ودينا الشربينى.



هند صبرى مع سلمى ابو ضيف وعريسها



هندى صبرى تحتفل مع سلمى ابو ضيف بزواجها



عمرو يوسف وكندة علوش وياسمين احمد كامل وليلى زاهر ومحمد محمود



شيرين رضا ودرة وزوجها هانى سعد وتامر حبيب مع سلمى ابو ضيف وزوجها



المخرجة ياسمين احمد كامل وليلى احمد زاهر



درة زوزجها وعمرو منسى وزوجته



شيكو وهشام ماجد مع هانى سعد