محمد رمضان مهدد بالغياب عن دراما رمضان 2025 للعام الثاني على التوالي

يواجه الفنان محمد رمضان شبح الغياب عن موسم المسلسلات المصرية لرمضان للعام الثاني على التوالي، رغم إعلانه في أكثر من مناسبة عن خوضه المنافسات، بعد تعثر التعاقد مع مخرج لمسلسله الجديد.

محمد رمضان يرفع أجره وشركات الإنتاج ترفض

وكشفت مصادر أن محمد رمضان سيكون بنسبة كبيرة خارج موسم دراما رمضان 2025 ليس بسبب عدم رغبة شركات إنتاج الدراما في التعاقد معه، وإنما بسبب أجره الذي رفعه بشكل كبير بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، حيث ترى شركات الإنتاج أن الأجر الذي يطلبه رمضان لا يتماشى تماماً مع معطيات السوق.

وأضافت المصادر أن محمد رمضان متعاقد بالفعل مع شركة ميديا هب – سعدي وجوهر منذ العام الماضي، وكان مقرراً تفعيل هذا العقد بتقديم جزء ثانٍ من مسلسل "جعفر العمدة"، ولكن تم تأجيل العمل وإلغاء المشروع نهائياً بعد ذلك، وبعد انتهاء شهر رمضان 2024، بدأ محمد رمضان في البحث عن فكرة والتحدث مع أكثر من مخرج مثل كاملة أبو ذكري وبيتر ميمي، ولكن الأمور لم تكتمل.



جعفر العمدة آخر أعمال محمد رمضان الدرامية

وكان آخر أعمال محمد رمضان في الدراما مسلسل "جعفر العمدة" وشارك في بطولته: زينة، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، لبنى ونس، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

سبب غياب محمد رمضان عن دراما رمضان الماضي

كان محمد رمضان قد كشف عن سبب غيابه عن موسم المسلسلات المصرية لـ رمضان 2024 بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم 2023 بمسلسل "جعفر العمدة"، وذلك خلال تصريحاته لـ "YAMA Arabia" المذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على هامش حفله الأخير في دبي.

وأكد محمد رمضان في تصريحاته أن البُعد عن المنافسة؛ من أجل إتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة باقي المشاريع الفنية، قائلاً: "كان لازم أبعد شوية وأسيب الجمهور يشوف باقي المسلسلات، لأني موجود من 2018 بلا توقف، وأنا سعيد إن الجمهور رابط اسمي بشهر رمضان، ده شرف عظيم ليا وفرحني، وبدأت أركز إن فعلاً اسمي مرتبط بالشهر بشكل كبير".

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