هنا الزاهد تعود إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات

الفنانة هنا الزاهد تعاقدت على بطولة مسلسل جديد، تعود به إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

يُذكر ان آخر ظهور لهنا الزاهد في الدراما الرمضانية كان في مسلسل "النمر" الذي شاركت فيه النجم محمد إمام وعرض في رمضان 2021، في حين أنها قدمت مسلسل "سيب وأنا أسيب" مع الفنان أحمد السعدني وعرض على إحدى المنصات الرقمية.

وكانت هنا قد ركزت في السينما خلال الفترة الماضية حيث قدمت عدة أفلام مع عدد من النجوم، فقدمت مع زوجها السابق أحمد فهمي فيلم "مستر إكس"، كما قدمت مع تامر حسني فيلم "بحبك"، ويعرض لها حاليًا في جميع السينمات فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، مع هشام ماجد ومحمد ثروت، من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي، وحقق الفيلم نجاحاً لتصل إيراداته إلى 60 مليون جنيه، إضافة إلى قرب انتهائها من تصوير فيلم "ري ستارت" مع تامر حسني في ثاني تعاون بينهما.

قد يهمك أيضا:

هنا الزاهد تتطوع في الهلال الأحمر لتوصيل المواد الغذائية لأهالي غزة

هنا الزاهد تخطف الأنظار بفستان أوف شولدر باللون الأزرق