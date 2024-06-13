هاري وميغان على شفير الانهيار… اقرأ التفاصيل

يسعى الأمير هاري وميغان ماركل بشدّة للحفاظ على صفقتهما مع منصة “نتفليكس” لأنه سيكون من “المستحيل” على الزوجين التعافي من الانهيار الذي يلاحقهما وفقًا لخبير ملكي.

وقّع دوق ودوقة ساسكس على الورق عقدًا ضخمًا بقيمة ١٢٨ مليون دولار مع عملاق البث المباشر “نتفليكس” في عام ٢٠٢٠، بعد أشهُر قليلة فقط من إعلانهما أنهما سيتنحيان عن منصبهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة.

انتقل الثنائي منذ ذلك الحين إلى الولايات المتحدة واستقرّا في مونتيسيتو، كاليفورنيا مع طفلَيهما، آرتشي وليليبت. ومع ذلك، فقد تركا رؤساء ومعجبي “نتفليكس” يشعرون بخيبة أمل بسبب عدم وجود مشاريع جديدة.

ظهر الثنائي في سلسلة وثائقية بعنوان “هاري وميغان”، والتي ركّزت على حياتهما خلف الكواليس أثناء شروعهما في فصل جديد من حياتهما. كذلك تمّ نشر فيلم وثائقي لهاري “Heart of Invictus”، الذي أعقب ألعاب Invictus لدوق ساسكس.

تشير التقارير إلى أن Netflix تفكّر في التخلي عن الصفقة التي تمتد لفترة خمس سنوات وتوقّع المؤلف الملكي توم كوين أن دوق ودوقة ساسكس قد يعانيان من خسارة الأرباح من الصفقة.

وقال “كوين” لصحيفة The Mirror: “هاري وميغان على وشك خسارة عقدهما مع Netflix حيث تبلغ قيمته عدّة ملايين من الدولارات لسبب بسيط وهو أن Netflix توقّعت الكثير من الزوجَين”.

وادّعى أن انفصال هاري وميغان المهين عن Spotify، والذي تمّ فيه إلغاء عقدهما في وقت مبكر بسبب عدم وجود مشاريع، قد أثّر على الزوجَين وهما يائسان لتجنب نتيجة مماثلة مع نتفليكس.

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وتابع كوين: “من المحتمل جدًا أن يكون هناك تكرار للمشكلة مع عقد الزوجَين مع Spotify الذي انتهى بشكل مفاجئ في عام ٢٠٢٣ بعد فشل هاري وميغان، وفقًا لمتحدّث باسم Spotify، في تلبية معايير الإنتاجية”.

“لقد كان حلم ميغان دائمًا هو بناء مشروع تجاري ناجح للغاية، ولا تزال مقتنعة – حتى بعد كارثة Spotify – بأن لديها الدافع والموهبة لتحقيق ذلك. سيكون فقدان عقد Netflix بمثابة ضربة كبيرة لهما ومن المستحيل التعافي منها”.