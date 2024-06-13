بالفيديو- رامي صبري يطرح “Attraction” بالعربي مع الأوكرانية أتولوبوف

طرح الفنان المصري رامي صبري ديو غنائي جديد لأغنية “Attraction” (ريمكس باللغة العربية)، جمعه مع الفنانة الأوكرانية “اتولوبوف”، من كلمات Andrei Belayev والشاعر المصري تامر حسين الذي كتب كلمات الأغنية بالعربية.

بهذه المناسبة، شارك “صبري” متابعيه على “إنستغرام” فرحته بإصدار “الديو” وعلّق بجزء من كلمات الأغنية باللغة العربية: “رجوعك ليا من تاني دي فرحة كبيرة نقصاني ومين ينساه” وأضاف: “جديد رامي صبري واتولوبوف “أتراكشن “بالعربي، بإمكانكم الإستماع إليها كاملة على “يوتيوب” وجميع المنصات الرقمية”.

كما نشرت صفحة أنغامي الرسمية على “انستغرام” مقطع فيديو جمع “صبري” و “اتولوبوف”، ضمن جلسة تصوير فوتوغرافية خاصة بالأغنية، حيث علّقا على التعاون الفني الجديد بينهما، فإعتبرت “اتوبولوف” ان نسخة “أتراكشن” العربية، بمشاركة رامي صبري هي تجربة مميّزة لجميع الفنانين من مختلف الثقافات والبلدان. كما إعتبرت انهما فنانيّن مختلفين كلياً، لكن النتيجة كانت رائعة وأنها لم تتمكّن من تفويت الفرصة لتقديم تجربة جديدة في العالم العربي”.

من جهته، إعتبر رامي صبري ان “الديو” تجربة جديدة تجمع بين الموسيقى الأوكرانية والمصرية، لافتاً انّه لحّن الجزء العربي من الأغنية وأدخل موسيقى مصر في الأغنية مثل آلات الكمنجة والرق والطبلة، مضيفاً انه يحب جميع انواع الموسيقى ويتمنّى ان يتعاون جميع الفنانين مع بعضهم البعض في مصر والعالم أجمع”.

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نذكر أيضًا أن جمهور رامي صبري بانتظاره ديو آخر يجمعه مع الفنانة اللبنانية يارا وذلك بعدما كشفا في وقت سابق من هذا العام عن المفاجأة من خلال صورة لهما من داخل الاستديو حيث تمّ تسجيل العمل وعلّق رامي قائلاً: “صيف ٢٠٢٤ ديو مع الصوت الذي أحبه يارا”.