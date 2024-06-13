فنانة شابة تثير الجدل بتصريحاتها عن صحة عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة الشابة منى ممدوح الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها عن آخر تواصل لها مع الفنان عادل إمام، وكيفية تعامله مع شائعات وفاته، مؤكدةً أنه لا يستطيع الكلام حالياً.

وقالت منى في تصريحات على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم “ولاد رزق 3”: “عادل إمام حبيبي وأكثر شيء تعّبني إني كلّمته من فترة ولم يكن قادراً على الكلام مثل الأول، وآخر مرة كلّمته قلت له أنا سمعت شائعة كذا… فقال لي أنا في الساحل قاعد على البحر كفاية بقى وقعد يضحك”.

واختتمت منى ممدوح حديثها قائلةً: “أتمنى ربّنا يدّيله الصحة، كلنا رايحين وعندنا اقتناع بالموت، بس أتمنى ربّنا يطوّل بعمره ويفضل موجود”.

وأثارت تصريحات منى ممدوح قلق الكثير من جمهور “الزعيم” على صحته، وراحوا يهاجمونها على ما قالته عنه.

يُذكر أن شائعات أُطلقت خلال الأيام الماضية عن تدهور صحة الفنان عادل إمام، تزامناً مع احتفاله بعيد ميلاده، والذي حرص عدد كبير من النجوم على تهنئته.