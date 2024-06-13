محمد هنيدي يعود إلى الدراما التلفزيونية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنان محمد هنيدي انتخذ قراراً جريئاً استطاع به أن يحل أزمة تواجده في دراما رمضان التي يغيب عنها منذ سنوات، وتحديداً منذ قدم مسلسل “أرض النفاق” عام 2018.

وفي التفاصيل يحضّر هنيدي يحضر حالياً، لمسلسل جديد قرر أن يقوم هو بإنتاجه، ليخرج من أزمة البحث عن منتج، ليعود به في الموسم الرمضاني المقبل، حيث يواصل حالياً التفاوض مع عدد من الفنانين للتعاقد على المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة.

وكان من المفترض أن يبدأ هنيدي تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “الاسترليني” كعنوان مؤقت، ليكون أول عمل سينمائي يصوّره هنيدي في السعودية بعد حصوله على جنسية المملكة، إلا أن التصوير توقف مؤقتاً ومن المقرر أن يعود للتصوير بعد عيد الأضحى المقبل.

يُذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي الفنية، مشاركته في بطولة فيلم “مرعي البريمو” مع كلٍ من: غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أحمد بدير، نانسي صلاح وآخرين، وقد تعرض العمل لسيل من الانتقادات وقت عرضه.

كما ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم “الجواهرجي”، الذي انتهى من تصويره منذ فترة وشهد سلسلة طويلة من التأجيلات؛ خاصة بعد وفاة الفنان أحمد حلاوة، ويشارك هنيدي في بطولته الفنانون: منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد وآخرون.