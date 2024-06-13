مفاجآت بانتظار محبيها.. هيفاء وهبي: لا أحد يستطيع استبدالي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، انتهاءها من تصوير إعلان جديد لصالح إحدى الشركات الكبرى بمصر، كاشفة عن مصير فيلمها الجديد “جوري”.

ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام” منشوراً أعلنت فيه تحديها أن يكون لها بديل أو يستطيع أي شخص استبدالها قائلة: “انتهيت هالأسبوع من تصوير إعلان جديد لصالح أهم شركات جمهورية مصر، لكن مرة دي محدش عرف يتدخل لاستبعادي وبعده استبدالي، ومتجهة حاليًا لتكمله تصوير آخر كم يوم من فيلم جوري”.

ويشارك في فيلم “جوري” كل من بيومي فؤاد ومحمود الليثي وكريم عفيفي ونانسي صلاح وتوني ماهر، وغيرهم من نجوم الفن.

ويعد فيلم “رمسيس باريس”، آخر أعمال هيفاء وهبي، حيث ضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد ثروت، محمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كريم حسين بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرًا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.