عمرو دياب يتجاهل أزمته الأخيرة.. بهذه الطريقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تجاهل تام لأزمته الأخيرة في واقعة صفعه شاباً أراد التقاط الصور معه، روّج الفنان عمرو دياب على حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي لأحدث أغانيه وحفله القادم في لبنان.

وطرح عمرو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” برومو تشويقيًا لأحدث أعماله الغنائية والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وظهر الهضبة في البرومو بصورة أبيض وأسود ليحمّس جمهوره لاغنيته الجديدة والتي تحمل اسم “طعامة”، وعلق عليها كاتباً “قريباً”.

وظهر في الفيديو مطلع الأغنية الذي يقول فيه: “على شفايفك سيل عسل نقط”، ليحصد البرومو العديد من الإعجابات ولكن حرص على غير عادته على إلغاء خاصية التعليقات.

كما روج عمرو لحفله في العاصمة اللبنانية بيروت، والمقرر إقامته يوم 15 من شهر حزيران (يونيو) الجاري، أي يوم وقفة عيد الأضحى المبارك.

ونشر عمرو تحضيرات حفله في بيروت، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وكتب: “الاستعداد لليلة لا تنسي.. تجرى الاستعدادات النهائية لحفل بيروت يوم السبت 15 يونيو.. كونوا مترقبين”.

واعتبر الكثير من محبي النجم المصري أن هذه الطريقة يعتمدها النجم المصري عادة للتأكيد بأنه بعيد عن الضجة الإعلامية والتراندات ويفضل الردّ بأعماله الفنية وحفلاته.