مسلم يحذر من استخدام تطبيق نقل تشاركي بسبب ما حدث مع خطيبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حذر مطرب المهرجانات مسلم، متابعيه، من استخدام أحد التطبيقات الخاصة باستئجار السيارات والنقل التشاركي بسبب ما حدث مع خطيبته.

ونشر "مسلم" مقطع فيديوعبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وقال فيه: "يا جماعة أنا بحذر كل اللي بيتعامله مع (تطبيق النقل التشاركي) محدش يتعامل معاه لأن الموضوع كتر أوي ومشاكله كترت، أنا من 3 ساعات خطيبتي كانت جيالي في مكان، قعد يطول بيها ويعدي المكان لولا أن أنا طلعت وراه بـ العربية وقفتها ووقفته".

وأضاف: "الحمد الله جبتها بالسلامة وعملت اللي فيه النصيب ومشيته عشان هو عنده عيال، وراجل كبير وشكله عبيط، فـ خلوا بالكو من نفسكوا ومن ناسكم علشان الموضوع ده بقى صعب.. أنا حذرت".

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