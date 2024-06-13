"أختي الصغيرة".. هند صبري توجه رسالة لـ سلمى أبو ضيف بعد عقد قرانها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة هند صبري، الفنانة سلمى أبو ضيف بعقد قرانها الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، وسط حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

ونشرت هند، صورًا تجمعها بـ العروس سلمى أبو ضيف وزوجها إدريس عبد العزيز، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" ، وعلقت: "سلومي .. أختي الصغيرة، الف مبروك ربنا يسعدك أنتي وإدريس ويبارك لكم ويبعد عنكم الشر".

وردت سلمى، على رسالة هند صبري، قائلة: "أختي .. سعيدة جدًا بمشاركة الحياة معك".

يذكر أن، سلمى أبو ضيف، كانت قد أعلنت في 15 مايو الماضي خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.

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