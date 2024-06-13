فن ومشاهير

"أختي الصغيرة".. هند صبري توجه رسالة لـ سلمى أبو ضيف بعد عقد قرانها (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة هند صبري، الفنانة سلمى أبو ضيف بعقد قرانها الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، وسط حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

ونشرت هند، صورًا تجمعها بـ العروس سلمى أبو ضيف وزوجها إدريس عبد العزيز، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" ، وعلقت: "سلومي .. أختي الصغيرة، الف مبروك ربنا يسعدك أنتي وإدريس ويبارك لكم ويبعد عنكم الشر".

وردت سلمى، على رسالة هند صبري، قائلة: "أختي .. سعيدة جدًا بمشاركة الحياة معك".

يذكر أن، سلمى أبو ضيف، كانت قد أعلنت في 15 مايو الماضي خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.

اقرأ أيضًا:

"رجل أحلامي".. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد الاحتفال بعقد قرانها (صور)

عمرو دياب يغلق خاصية التعليقات على أحدث أغانيه الجديدة "الطعامة"

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا