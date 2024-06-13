رانيا فريد شوقي توجه رسالة للمسئولين بسبب الباعة الجائلين بالعتبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن استيائها بسبب زحام الباعة الجائلين أمام المسرح القومي بمنطقة العتبة.

ونشرت رانيا، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وقالت فيه: "ده كده المدخل بتاع المسرح القومي، دي العتبة أنا مش ضد أن الناس تاكل عيش خالص وربنا يزيد عبيده يا رب، ليه المسئول اللي هنا أي حد مسئول من الحي ميقفلش منطقة كاملة والناس دي تقف تبيع فيها والناس تشتري، ليه أبقى كده، ليه مفيش نظام ده طبيعي، المفروض المسئول يخصص ليهم منطقة لكن إيه ده، حاجة تحزن والله".

وعلقت "رانيا" على الفيديو: "لكل مسؤول عن منطقة العتبة وغيرها من مناطق غير منظمة وفوضى من حق الباعة أنهم يسترزقوا وأنت كمسؤول لازم توجد له مكان آدمي في نفس المنطقة خصوصا المناطق الشعبية ليه ما يتقفلش شارع في العتبة ويبقى سوق للباعة من غير ما تحمل عليهم أي عبء مادي ويبقي شكل محترم ومنظم ونظيف ممشى للتسوق؟، ليه المسؤولين ما بيحولوش يحلو؟.. ليه بتشوفوا الوحش ويطنشوا عنه؟.. ليه ما بتساعدش الناس اللي بتسترزق وتحسسه إن بلده واقفة جنبه؟، ليه لازم مناطق بعينها يبقى شكلها بشع وبإيدك تحل وحل غير مكلف ويرضي جميع الأطراف ويحسن الشكل العام".

يذكر أن، رانيا فريد شوقي أعلنت مؤخرا عن وفاة والدتها السيدة سهير ترك، وكتبت عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "انتقلت الى رحمة الله تعالى أمي نور عيني، المغفورة لها بإذن الله تعالي السيدة الفاضلة سهير ترك".

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