منى زكي وإيمان العاصي.. رسائل نجمات الفن لـ سلمى أبو ضيف احتفالا بعقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجمات الفن، على تهنئة الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، بعد عقد قرانها أمس الأربعاء على إدريس عبد العزيز، وسط حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

وشاركت "سلمى" صورا تجمعها بعريسها من عقد قرانها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وتفاعل معها عدد من نجمات الفن.

وكتبت منى زكي: "ألف مبروك أتمنى لكما كل السعادة والفرح معًا، العروسة الرائعة"، وكتبت حنان مطاوع: "مبروك يا حبيبة قلبي، ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم"، وكتبت هاجر أحمد: "مبروك لـ أحلى سلومة".

ومن بين التعليقات الأخرى لنجوم الفن، كتبت كارمن سليمان: "مبروك يا حببتي، بينما كتبت عائشة بن أحمد: "مبروك". فيما كتبت إيمان العاصي: "مبروك الله يسعدكم يا رب".

يذكر أن، سلمى أبو ضيف، كانت قد أعلنت في 15 مايو الماضي خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.

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