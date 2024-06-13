خريطة حفلات عيد الأضحى.. أول ظهور لـ شيرين بعد الخطوبة وعمرو دياب بعد أزمة "الصفعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

تصدر النجم عمرو دياب، قائمة نجوم حفلات عيد الأضحى المبارك 2024، الذي يبدأ يوم السبت المقبل الموافق 15 يونيو، إذ يقدم حفلين بين لبنان والإمارات.

ويقدم عمرو دياب، حفله الأول في بيروت، مساء السبت الموافق 15 يونيو قبل ساعات من بداية عيد الأضحى المبارك، في حين يقدم ثاني حفل له يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو ثالث أيام العيد في أرينا كوكاكولا دبي.

ودخلت النجمة أنغام، القائمة من خلال تقديم حفلين، ويقام الحفل الأول في ثاني أيام العيد الموافق يوم الإثنين 17 يونيو مع المطرب آدم في الكويت ضمن حفلات مهرجان ليلة عمر.

كما تشارك أنغام، مساء الجمعة 21 يونيو، بالغناء ضمن فعاليات مهرجان موازين، المقام في المغرب.

ويقوم النجم تامر حسني، بإحياء حفلا غنائيا ثالث أيام العيد 18 يونيو على مسرح "زد إيست" بالقاهرة الجديدة.

وفي رابع أيام العيد، الموافق الأحد 19 يونيو، يقوم المطرب اللبناني وائل جسار بإحياء الحفل المقام في أحد فنادق شرم الشيخ.

ويشهد أيضا رابع أيام العيد، حفل المطربتين مي فاروق، وريهام عبد الحكيم، المقام تحت عنوان" ليلة الزمن الجميل" في مركز قطر للمؤتمرات.

ويقدم المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، باقة من أغانيه في الحفل الذي يقدمه على مسرح ساقية الصاوي، مساء الخميس 20 يونيو الجاري.

وتحت عنوان "ليلة النكد" يقام ضمن موسم حفلات العيد، يوم 20 يونيو في أحد فنادق الكويت، الحفل الذي يشارك به المطربين حمادة هلال، ورامي جمال، ومسلم، وأحمد بتشان، وفريد.

وفي أول ظهور له عقب إعلانها خطوبتها، تشارك المطربة شيرين عبد الوهاب مع المطرب الإماراتي حسين الجسمي في إحياء الحفل المقام في دبي، مساء الجمعة الموافق 21 يونيو.

وتقدم المطربة نانسي عجرم، حفلا غنائيا في اسطنبول، يوم الجمعة 21 يونيو، وفي نفس اليوم تقوم فرقة طبلة الست، بإحياء حفلا غنائيا في ساقية الصاوي بالزمالك.