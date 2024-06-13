تكريم ميّ عمر في الإسكندرية بعد تألقها في رمضان

أقام نادي روتاري الإسكندرية حفل تكريم للفنانة مي عمر وأبطال وصناع مسلسل الدراما الشعبي "نعمة الأفوكاتو" خلال ندوة فنية اُقيمت بحضور جميع أبطال العمل ومنهم المخرج محمد سامي، وأروى جودة، وعماد زيادة وأحمد زاهر.

وأعربت مي في كلمتها خلال التكريم عن سعادتها بنجاح المسلسل، وقالت: "الحمد لله رب العالمين علي توفيقه وكرمه الكبير.. عندي أحاسيس كثيرة مختلفة إحساس بالسعادة بردود الأفعال من كل الدول العربية والإشادات الكبيرة التي جاءتني من ناس كثيرين أحبهم وأحترمهم".

وتابعت: "إحساس بالامتنان لنجاح المسلسل وتوفيق الله الذي فاق كل التوقعات وإن مسلسل نعمة الأفوكاتو يتصدر نسب المشاهدات على مستوى العالم طوال فترة عرضه على منصة شاهد، إحساس بالحزن على انتهاء المسلسل الذي كنت متعلقة بكل تفصيلة فيه وإحساس بالمسئولية في تقديم الأفضل المرة القادمة إن شاء الله".

واختتمت مي عمر حديثها قائلة: "شكرًا من قلبي للجمهور المصري والعربي الكبير في كل دول العالم، وأراكم في حكاية جديدة رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله ويا رب دايمًا أكون عند حسن ظنكم بي وأعدكم دائمًا بتقديم الأفضل.

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