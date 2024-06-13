محمد هنيدي في خطوة جديدة بعد غياب ستّ سنوات

بعد ان غاب عن المشاركة في الموسم الرمضاني الفائت، يستعد الممثل المصري محمد هنيدي لبطولة مسلسل جديد من إنتاجه، يتألف من ١٥حلقة من المقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٥. ولا زال “هنيدي” يواصل ترشيح أبطال العمل والتعاقد معهم بحسب “القاهرة ٢٤”.

على صعيد الأعمال السينمائية، يستعد “هنيدي” لعرض فيلمه الجديد “الجواهرجي”، تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري ويشارك في بطولة العمل الى جانب “هنيدي” كل من منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، ريم مصطفى وغيرهم.

نذكر ان آخر ظهور لمحمد هنيدي في رمضان كان بمسلسل “أرض النفاق” عام ٢٠١٨.