شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات فيلم أهل الكهف لخالد النبوي في أول أيامه بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "أهل الكهف" للنجم خالد النبوي أمس الأربعاء إيرادات بلغت 162 ألفا و82 جنيها، في أول يوم عرض في السينمات المختلفة، ومن المتوقع تزايد حجم إيردات الفيلم بشكل كبير مع دخول موسم أجازات عيد الأضحى.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.