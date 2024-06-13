شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عاشور بعد الطلاق: نيللي كريم هتفضل حبيبتي طول عمرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور عن حقيقة ترشيحه في الأعمال الفنية بسبب زواجه من الفنانة نيللي كريم، وذلك في أول ظهور له بعد إعلان طلاقهما خلال الأيام الماضية.

وقال هشام عاشور "أنا كنت عايش في أمريكا وعندي دنيتي وصاحب أجمل ستات في العالم ولما اتعرفت على نيللي كريم لقيتها طيبة ومختلفة وعرضت عليها الزواج ولما أخدنا قرار الزواج كان لوحدنا وقرار الطلاق كان لوحدنا".

وأشار هشام عاشور إلى أن أبناء نيللي كريم ليسوا السبب في الطلاق بينهما وأن علاقته بأبنائها جيدة جدا، موضحا أن أغلب الناس تروج لشائعات وتريد الشماتة بلا حق وظلما، ولفت إلى أن ترشيحه في مسلسل "عملة نادرة"، جاء من خلال المنتج جمال العدل، وليس نيللي كريم التي كانت بطلة العمل، مضيفا: "هي معندهاش فكرة إنها ترشح حد لعمل".

وعن علاقته بنيللي كريم بعد الطلاق، قال: "أنا مش حاسس أنها طليقتي وليها كل الاحترام والتقدير وهتفضل حبيبتي وهنفضل أصدقاء وده كلام مفروغ منه، ومش كل الناس اللي بتطلق الحب بيختفي، لكن بيحصل تقصير في بعض الأمور وكان واضح أننا هنوصل لطريق الانفصال".



هشام عاشور ونيللي كريم



هشام عاشور ونيللي كريم



هشام عاشور



هشام عاشور



هشام عاشور ونيللي كريم



هشام عاشور ونيللي كريم