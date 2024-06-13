شكرا لقرائتكم خبر عن النجم توم هاردي: ابنى المراهق ينتقد أفلامى كما يفعل أصدقاؤه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى توم هاردي أن ابنه المراهق غالبًا ما ينتقد أدائه التمثيلي، خلال أحدث حوارته، تحدث الممثل عن ابنه لويس البالغ من العمر 16 عامًا، والذي أبدى اهتمامًا بعمل هاردي، حتى أنه قدم انتقادات بناءة حول تمثيله.

وشارك هاردي أن لويس لا يعترف صراحةً بما إذا كان يحب الفيلم أم لا، حيث أكد قائلا:" لن يخبرني أبدًا

وأشار هاردي إلى أن النصيحة يتم تقديمها بطريقة بناءة ومفيدة، مضيفًا: "هذا لا يعني أنه لا يدعمني أو لا يهتم بي، لكنه يقدم معلومات مفيدة لكي أكون أفضل ".

وواصل هاردى وصفا الطريقة التي ينتقد بها لويس أعماله، قائلًا: "إنها تأتي من مشهد شاهده، حيث أنه يفكك ما أفعله مثلما يفعل أصدقائه".

وكان قد حصل النجم الأنجليزى توم هاردي على لقب المشاهير الأمريكيين الذكور غير المفهومين في استطلاع جديد، في دراسة أجراها موقع Preply، سأل أكثر من 1500 أمريكي عن استخدامهم وآرائهم حول استخدام الترجمة عند مشاهدة منصات البث والمحتوى عبر الإنترنت.

وجاء في الاستطلاع أن 51 في المائة من الأمريكيين يستخدمون الترجمة معظم الوقت، بينما يستخدم 70 في المائة هذه الميزة لفهم الممثلين بلهجات أفضل، ووفقًا للمشاهدين الذين تم استطلاع آرائهم، تم اختيار الممثل الإنجليزي توم هاردي باعتباره النجم الذكر صاحب اللهجة الأكثر تحديًا