شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبي تشترى أضحية باسم أشرف مصيلحى.. ومنال الصيفى: دخلتى السعادة بقلبي والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المخرجة منال الصيفى الشكر إلى النجمة منة شلبى بعدما قامت الأخيرة بشراء أضحية باسم زوجها الفنان الراحل أشرف مصيلحي وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك 2024.



منال الصيفى تشكر منة شلبي

وكتبت منال الصيفى على حسابها بموقع فيس بوك:"الحمد لله على وجود ناس في حياتي كل شوية بيقولولي إحنا معاكي وجنبك، بالرغم إني مش بشوفهم كتير، بس بيحسسوني بأمان كبير قوي، حقيقي الحمد لله يارب، الناس دي رزق ربنا باعتهولي علشان يطبطب عليا، وإنتي منهم ربنا يسعدك يا منه يارب زي ما دخلتي في قلبي السعادة، أكيد أشرف حاسس بده دلوقتي شكراً يا غالية شكراً".

وتوفى الفنان أشرف مصيلحى في شهر سبتمبر الماضى بعد صراع مع المرض، وأكدت زوجته منال الصيفي خلال لقاء تليفزيونى، أنها كانت على علم بطبيعة مرض زوجها من البداية لكنها لم تخبره بسبب تخوفه الشديد من المرض وخوفه على أسرته، مشيرة إلى أنه كان شديد الخوف من المرض وخلال فترة كورونا لم يتحركوا من منزلهم 6 أشهر.

وكشفت منال الصيفي، عن كواليس معرفتها بـ إصابة أشرف مصيلحي بالسرطان في المخ، قائلة: "كنا بنصور في مسلسل جمال الحريم وأشرف لخبط في الكلام وماكانش عارف يحفظ خالص وعمال يعتذر وطلبت منه نروح لدكتور والدكتور قاله ضغط عصبي ولكن لم اقتنع".

وتابعت: "كان عندي إجازة بعدها وطلبت منه نروح لدكتور تاني وطلب أشعة وظهر فيها ورم وخبيت عليه وعلى الأولاد كلهم، ولما عملنا الإشاعة رحنا لدكتور آخر، وقال ورم واكتشفوا أنهم ورمين في المخ وعملنا العملية، ولكن قلنا لأشرف أنه كيس ميه على المخ خوفا على حالته النفسية بسبب خوفه من المرض".