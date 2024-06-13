زيارة لمتحف المركبات الملكية.. أتوبيس الفن الجميل يواصل جولاته وأنشطته التثقيفية

ياسر رشاد - القاهرة - نظم أتوبيس الفن الجميل، زيارة لأطفال جمعية رعاية أسر السجناء إلى متحف المركبات الملكية، ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

استمع الأطفال إلى شروح كل من رحاب عبد الهادي، ورضوى أحمد - إدارة التربية المتحفية بالمتحف، وتعرفوا على مقتنيات المتحف من التحف الأثرية والمجوهرات الملكية، فضلاً عن تاريخ وتطور المركبات التى استخدمها أفراد عائلة محمد على على مدى عصورها.

أعقب ذلك تنفيذ ورشة لوحة عن مناسك الحج باستخدام الكانسون الملون والقطن والغراء نفذتها الفنانة سارة علي، وأدارت يمنى حسين حوار مع الأطفال عن بر الوالدين.

وبالتعاون مع إدارة المتحف نظم حفل للأطفال بمناسبة عيد الأضحى شهد توزيع بعض الهدايا عليهم.

أقام الفعاليات الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، ضمن جولات مكثفة يقدمها أتوبيس الفن الجميل للأطفال خلال الإجازة الصيفية.