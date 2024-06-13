إلغاء حفل عنبة وحمو بيكا وعمر كمال لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

أعلن مطرب المهرجانات عنبة، عن إلغاء حفله الغنائي الذي يجمعه مع حمو بيكا وعمر كمال وكان مقررا اقامته غدا الجمعة 14 يونيو بـ استاد القاهرة.

وكتب عنبة، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة: "تم إلغاء حفل يوم 14 بسبب ظروف أمنية.. اللي حجز يرجع تذكرته من موقع تذكرتي".

يذكر أن، عنبة كان قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. محمد حماقي يشعل حفل زفاف محمد هاني لاعب الأهلي بأغانيه

"إحنا صيع منحرفين" لـ عصام صاصا تتصدر قوائم المحتوى الموسيقي بالتزامن مع محاكمته