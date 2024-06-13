اليوم.. نتفليكس تعرض فيلم الصف الأخير لـ شريف محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يبدأ اليوم عرض فيلم الصف الأخير من إنتاج شركة Victoria Film وإخراج شريف محسن على منصة نتفليكس، يأتي ذلك بعد مشاركة الفيلم في المسابقة الرسمية بمهرجان روتردام للفيلم العربي بدورته الـ 24.

وحصل الفيلم مؤخراً على جائزتين في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط "أفضل فيلم وأفضل سيناريو".

فيلم الصف الأخير من إنتاج شركة Victoria Film وبطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

وتدور قصة فيلم الصف الأخير حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.