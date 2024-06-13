آمال ماهر توجه رسالة لجمهور الكويت بعد حفلها الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

وجهت الفنانة آمال ماهر، رسالة للجمهور بعد حفلها الأخير بـ الكويت الذي أحيته مساء أمس الأربعاء على خشبة المسرح الوطني.

ونشرت آمال، الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شكرًا من القلب جمهور الكويت.. كانت ليلة رائعة بوجودكم".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "أبدعتي يا آمال، مبسوطة ليكي أوي، تستاهلي كل حاجة حلوة، كنتي قمر صوتًا وشكلًا وحضورًا، صوت مصر، الأيقونة".

يذكر أن، آخر مشاركات آمال ماهر الفنية كانت بأغنية "كسبتوا الرهان" وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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