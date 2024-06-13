محمد صلاح العزب يعلن تعاقده مع السبكي على مسلسل عن "سفاح التجمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلن السيناريست محمد صلاح العزب، عن تعاقده مع المنتج أحمد السبكي على مسلسل جديد يناقش قضية الرأي العام "سفاح التجمع".

ونشر "العزب"، صورة تجمعه مع المنتج احمد السبكي أثناء توقيعه على العقد، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله مسلسل سفاح التجمع، قريبًا".

جدير بالذكر، أنه ليس أول عمل لـ السيناريست محمد صلاح العزب من هذا النوع، بل كانت له تجربة سابقة بـ مسلسل "سفاح الجيزة" والذي حقق نجاحًا واسعًا، وهو مستوحى من وقائع حقيقية.

وشارك في بطولة المسلسل النجوم أحمد فهمي، باسم سمرة، حنان يوسف وصلاح عبدالله، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وورشة كتابة إنجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

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