منال الصيفي توجه رسالة لـ منة شلبي بعد شرائها أضحية باسم أشرف مصيلحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت المخرجة منال الصيفي، الشكر للنجمة منة شلبي بعد شرائها أضحية باسم زوجها الفنان الراحل أشرف مصيلحي بالمملكة العربية السعودية، تزامنا مع عيد الأضحى 2024.

ونشرت منال، صورة توثق شراء منة شلبي للأضحية، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "الحمد لله على وجود ناس في حياتي كل شوية بيقولولي احنا معاكي وجنبك بالرغم إني مش بشوفهم كتير بس بيحسسوني بآمان كبير أوي حقيقي".

وأضافت: "الحمد لله يا رب، الناس دي رزق ربنا بعتهولي علشان يطبطب عليا وانتي منهم، ربنا يسعدك يا منة يا رب زي ما دخلتي في قلبي السعادة أكيد.. أشرف حاسس بده دلوقتي شكرا يا غالية شكرا".

يذكر أن، الفنان أشرف مصيلحي رحل عن عالمنا في شهر سبتمبر الماضي بعد صراع مع مرض سرطان المخ.