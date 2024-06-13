أصالة تنشر صورا من حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نشرت الفنانة أصالة صورًا لها من حفل زفاف زينة ابنة المنتج محمد السعدي عبد المجيد على نجل رجل الأعمال منصور عامر، الذي أقيم أمس الجمعة 7 يونيو.

وشاركت أصالة الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "لا شيء أبقى من السمعة الطيبة، ولا أجمل من الاحترام، واجتمعوا بها لفرح اثنين من كبار رجال مصر لتستمر قصتهم بارتباط أبناءهم، أتمنى من كل قلبي أن يحفظهم ويشوفوا كلّ الخير بأولادهم ويعيشوا ويشوفوا أولاد أولادهم وأحفاد أحفادهم".

وتابعت: "ويجعل عمر الطيبين طويل الغالي الراقي محمد سعدي والمحبوب المحترم منصور عامر أنتم قدوة لكم منّا كلّ الأمنيات إللي بتستحقوها بما صنعتم من مجد لشعبكم أولاً وأهلكم الممتدين نحن منهم ومثلهم نحبكم مباركة أفراحكم، مبروك عروستنا زينة محمد السعدي، ومبروك عريسنا عبد المجيد منصور عامر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أصالة، أغنية "أصحاب الأرض"، وتساند الأغنية حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وتعاونت مع فرقة أكابيلا مصرية بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، ألحان الأغنية لحسين نازك، وتوزيع موسيقي لأحمد ضياء، وجاء ترتيب وتنفيذ الوتريات والأوركسترا لفهد.

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