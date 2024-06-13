برفقة العروس سلمى أبو ضيف أحدث ظهور لـ درة.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

ظهرت الفنانة درة مع العروسين النجمة سلمى أبو ضيف ورجل الأعمال إدريس عبدالعزيز، برفقتهم كل من الفنانة شيرين رضا والسيناريست تامر حبيب.

وشاركت درة، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عن الليلة الماضية، تهانينت يا حبي"، وظهرت درة بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جميلة، قمر طول عمرك، جميلة الجميلات، ماشاء الله عليكوا، الله يحفظكم، مبروك سلمى".

يذكر أن درة شاركت في موسم دراما رمضان 2023، بـ مسلسل "الأجهر"، وغابت عن التواجد بموسم رمضان 2024.

"الأجهر" بطولة عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

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