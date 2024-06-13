"قُبلة ورسالة خاصة".. ليلى زاهر تهنئ سلمى أبو ضيف بعقد قرانها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

هنأت الفنانة ليلى زاهر، الفنانة سلمى أبو ضيف بعقد قرانها الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، وسط حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

ونشرت ليلى، صورًا تجمعها بـ العروس سلمى أبو ضيف، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مبروك أختي وعروستي الجميلة، أتمنى لك عمرًا كله سعادة يا لومي، أحبك يا أختي!".

ومنحت ليلى زاهر "قُبلة" لـ سلمى أبو ضيف، احتفالًا بعقد قران الأخيرة.

يذكر أن، سلمى أبو ضيف، كانت قد أعلنت في 15 مايو الماضي خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.

احتفلت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف بعقد قرانها على إدريس عبد العزيز مساء أمس الأربعاء، وسط حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

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