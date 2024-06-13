شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس ضيفة شرف الحلقة العاشرة من مسلسل دواعى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة إسعاد يونس ضيفة شرف خلال أحداث الحلقة العاشرة ، من مسلسل دواعى السفر بعنوان "يوم حلو جدا"، والذى عرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، وقدمت دور والدة على - أمير عيد الذى يذهب لها ليواجها ويعاتبها ليقول لها " كل حاجة وحشه حصلت ليا فى الدنيا بسببك" لترد عليه و تقول" فضلت مستنياك تيجى تترمى فى حضنى بتلومنى عشان سبت والدك ما انت قررت تعيش معاه لحد آخر عمره و مفهمتوش".

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأيه، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.



إسعاد يونس وأمير عيد