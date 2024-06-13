بالفيديو- فضل سليمان يطلق أغنيته الخاصة “تلاتة برّا”

بعد نجاحات عديدة حققها بعالم التلحين مع كبار نجوم الوطن العربي، يخوض الملحن فضل سليمان تجربة الغناء الخاص بأغنيته الجديدة “تلاتة برّا”.

الأغنية التي طرحها “فضل” هي من كلمات يورغو خليل من ألحانه توزيع عمر صباغ من اخراج ميا حجل وانتاج NRD .

وعلق فضل على التيزر الخاص بالاغنية والتي اصدرها في الساعات الماضية قائلاً: “جاهزين حتى نأخد هاي المَجرّة لحالنا؟ “تلاتة برا” أغنية جديدة للفنان “فضل سليمان”

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الأغنية اصبحت متوفرة على جميع قنوات الفنان “فضل سليمان”.