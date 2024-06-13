أوبرا وينفري مطلوبة على مواقع التواصل.. أصيبت بفيروس فى المعدة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت مقدّمة البرامج الحوارية السابقة أوبرا وينفري التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرضها للإصابة بفيروس في المعدة، وانتقلت إلى المستشفى.

وذلك أدى إلى تغيّبها عن الظهور المرتقب على شبكة “CBS” هذا الأسبوع.

أوبرا وينفري

وكان من المقرر أن تحضر أوبرا وينفري البالغة من العمر 70 عاماً في برنامج “CBS Mornings”، لتكشف عن أحدث اختيار لها في نادي الكتاب، لكن مقدّمة البرامج غايل كينغ أعلنت تغيّب أوبرا خلال البثّ، قائلة: “كانت تعاني من مرض ما في المعدة، أنفلونزا المعدة”.

وأضافت: “لقد كان الأمر خطيراً للغاية”.

أوبرا وينفري

وتابعت: أوبرا وينفري حاولت “تجميع قوتها” لكنها كانت بحاجة إلى الراحة.

وأشارت: “ستكون بخير، آمل ألا تكون غاضبة مني لمشاركتي هذه التفاصيل، لكنني أردت أن أوضح أن الأمر يهمها، وأنه يزعجها حقاً أنها لا تستطيع أن تكون هنا”.

من جانبه قال متحدث باسم وينفري موقع “People” أن أوبرا وينفري في حالة جيدة وفي تحسن، إذ تلقت حقنة وريدية بسبب الجفاف بناء على توصية طبيبها.



معلومات عن أوبرا وينفري

مقدمة برامج حوارية أمريكية، ومنتجة تلفزيونية، وممثلة، ومؤلفة، وفاعلة خير اشتهرت ببرنامجها الحواري، برنامج أوبرا وينفري، الذي بُث من شيكاغو، وهو البرنامج التلفزيوني الأعلى تقييمًا من نوعه في التاريخ وعرضته النقابة الوطنية لمدة 25 عامًا، منذ 1986 وحتى 2011. أُطلق عليها لقب «ملكة جميع وسائل الإعلام».

أوبرا وينفري

وكانت أغنى أمريكية من أصل أفريقي في القرن العشرين، وكانت ذات يوم المليارديرة السوداء الوحيدة في العالم وأعظم فاعلة خير سوداء في تاريخ الولايات المتحدة.

عاشت فى فقر

ولدت وينفري في ريف ولاية مسيسيبي لأم مراهقة وحيدة وعاشت في فقر وترعرعت لاحقًا في مدينة ميلواكي الداخلية.

ذكرت أنها تعرضت للتحرش في طفولتها وفي سن المراهقة المبكرة وحملت في سن 14، ولد ابنها قبل أوانه ومات رضيعًا.

ثم أُرسلت وينفري للعيش مع الرجل الذي تسميه والدها، فيرنون وينفري، وهو حلاق في ناشفيل، تينيسي، وحصلت على وظيفة في الراديو بينما كانت ما تزال في المدرسة الثانوية.

أوبرا وينفري

عندما بلغت سن التاسعة عشرة، عملت كمساعدة مذيعة في الأخبار المسائية المحلية.

أدى تقديم وينفري العاطفي والمرتجل غالبًا في النهاية إلى نقلها إلى ساحة البرامج الحوارية النهارية، وبعد رفع برنامج شيكاغو الحواري المحلي من الدرجة الثالثة إلى المركز الأول، أطلقت شركة الإنتاج الخاصة بها.

تكريم أوباما

في عام 2013 منحها الرئيس أوباما وسام الحرية الرئاسي وحصلت على درجة الدكتوراه الفخرية من ديوك وهارفارد، وفي عام 2008 أسست شبكتها الخاصة، شبكة أوبرا وينفري.

أوبرا وينفري

رحيل والدة أوبرا وينفري فى عيد الشكر

رحلت عن عالمنا والدة الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري، فيرنيتا لي، عن عمر ناهز 83 عاماً.

وكانت الأم تعمل خادمة في صغر ابنتها أوبرا، التي تعتبر الآن من أغنى السيدات في أميركا، ويقدر صافي ثروتها بنحو 3 مليارات دولار، حسب تصنيف مجلة «فوربس» لهذا العام.

أوبرا وينفري

وظلت العلاقة بين أوبرا ووالدتها بعيدة حتى وقت لاحق في حياة أوبرا، حيث ظهرا سوياً في برنامج أوبرا الحواري «ذا أوبرا وينفري شو» في عام 1990.

وتوفيت فيرنيتا في يوم «عيد الشكر»، الذي حل في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، في منزلها الواقع بمنطقة ميلووكي.

أوبرا وينفري ووالدتها الراحلة

ولم يتم تحديد سبب وفاة فيرنيتا بعد.