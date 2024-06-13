"رومانسي وهادئ جدًا".. نيكول سعفان تتحدث عن علاقتها بزوجها طارق العريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدثت الفنانة نيكول سعفان عن علاقتها بزوجها طارق العريان، مخرج فيلم "ولاد رزق 3".

وقالت "نيكول"، في لقائها ببرنامج "عرب وود"، عبر الصفحة الرسمية على موقع "انستجرام"، إنها فخورة بأعمال زوجها طارق العريان، وانبهرت كثيرًا بأحداث فيلم "ولاد رزق 3".

وأضافت: "طارق عمل مجهود جبار لمدة 8 أشهر بيشتغل لإنجاز الفيلم، مكنش بياكل وحاطط كل طاقته عشان الفيلم يطلع بصورة كويسة ويعجب المشاهدين".

وعن علاقتها بـ طارق العريان، أوضحت: "طارق رومانسي أكثر وهادئ جدًا مش عصبي، وبيشتغل ليل نهار والعلاقة ما بينا كويسة جدا والحمد لله ربنا يباركلنا فيها".

فيلم "ولاد رزق: القاضية" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، محمد ممدوح، نسرين أمين، أسماء جلال، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

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