تركي آل الشيخ يكشف عن رأيه بفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" ويوجه رسالة لجمهور الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مشاهدته لفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي بدأ عرضه مؤخرًا بالسينمات استعدادًا لموسم أفلام عيد الأضحى وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية التي يتعاون خلالها أبرز النجوم وصناع السينما في مصر.

ونشر "تركي" البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "شفت الفيلم جميل، ومشاهد الرياض ما أنصحكم تروحون تشوفوه، انتظر سنة وتشوفه في البيت".

وكشف "تركي" عن أمنيته لجزء رابع من السلسلة ونشر تعليقه على نجاح الفيلم تجاريًا قبل ساعات من عرضه بموسم أفلام عيد الأضحى وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "يا ليت القائمين على فيلم ولاد رزق ميتأخروش علينا بالجزء الرابع ومستعدين لدعمه بشكل أكبر، الكورة في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير أحمد ونجوم الفيلم، وأتمني رؤية النجم الكبير كريم عبد العزيز في دور كبير في الفيلم، احنا جاهزين هل انتوا جاهزين يا فريق الفيلم؟، أتمنى أشوفه آخر 2025".

تدور أحداث “ولاد رزق 3: القاضية” بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق وأصبح كلا منهما له حياته الخاصة، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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