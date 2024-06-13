عبير ومروة صبري ومجد القاسم ضيوف برنامج "واحد من الناس" أول أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في حلقة فنية خاصة يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في سهرة أول أيام العيد ببرنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الفنانة عبير صبري وشقيقتها مروة صبري مقدمة البرامج.

وتتحدث مروة وعبير صبري عن العديد من الأسرار حول الحياة الخاصة والأسرية لهما، وتجيب عبر صبري خلال الحلقة هل كانت السبب في ابتعاد شقيقتها عن الفن، وتكشف عن أمنيتها في تقديم شخصية داليدا.

كما يستضيف الليثي في الجزء الثاني من الحلقة المطرب مجد القاسم والذي يشدو بباقة من أجمل أغانيه وأغاني العيد.

ويكشف مجد خلال الحلقة عن بدايته الفنية واحترافه الغناء، كما يكشف عن أهم الأعمال الفنية والغنائية في مسيرته، وذكريات عيد الأضحى معه سواء فى مصر أو سوريا.