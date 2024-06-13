شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب وX بأغنية الطعامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد طرح أغنيته الجديدة "الطعامة"، كما تصدرت الأغنية تريند موقع التدوينات "X"، والأغنية من كلمات تامر حسين ، الحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد ابراهيم

ومن ناحية أخرى يحيي عمرو دياب حفلا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 15 يونيو الجاري.

وكان عمرو دياب قد احيا حفلا كبيرا العام الماضي في بيروت بعد غياب طويل ، وحقق الحفل نجاحا غير مسبوق في عدد الحضور الجماهيري.

ومن جانبها أعلنت الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب في وقت سابق عن نفاد جميع تذاكر الحفل عقب طرحها بساعة واحدة .

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل آخر في دبي يوم 18 يونيو حيث أعلنت الجهة المنظمة عن اقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في اخر حفلات الهضبة هناك.



عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب