شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو لـ فاطمة مصطفى: سعيدة بالعمل مع مخرج كبير بحجم شريف عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ويزو أثناء حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى عن كواليس فيلم اللعب مع العيال قائلة : "العمل مع مخرج بحجم شريف عرفة أمر له ثقل كبير، وخبرات عديدة عادت إلى من وراء هذه التجربة التي أعتبر نفسى محظوظة بها".

وأضافت ويزو : كواليس العمل كانت ممتعة بصورة كبيرة، وتعبنا خلال الفيلم بالإضافة لاستمتاعنا كفريق بما قدمناه وعملنا عليه من تجربة مختلفة سعدت بالعمل عليها والمشاركة فيها" .

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

يذكر أن محمد إمام قدم فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى 2024 فيلم "أبو نسب" وحقق إيرادات تخطت 53 مليون جنيه، وشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.