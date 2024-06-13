القاهرة- الخليج 365
كشف الفنان هشام عاشور، الأسباب الحقيقية وراء انفصاله عن الفنانة نيللي كريم، متحدثاً عن حقيقة تسبب أبنائها في انفصالهما الذي حدث منذ أيام.
وقال هشام عاشور، إنه مازال يكن كل الاحترام والتقدير لطليقته الفنانة نيللي كريم، وأضاف: "أنا لا أشعر أنها طليقتي ولها كل الاحترام والتقدير، وستظل حبيبتي وسنظل أصدقاء وهذا كلام مفروغ منه، وليس كل الناس الذين يتم طلاقهم يختفي الحب بينهم، لكن قد يحدث تقصير في بعض الأمور وكان واضحًا أننا سنصل لطريق الانفصال".
وكشف هشام عاشور حقيقة أن أبناء نيللي كريم السبب في الطلاق، قائلاً: "كلام غير حقيقي، الولدان أصدقائي والبنات أيضًا، شائعات كثيرة ولن أقول من صحافي؛ لأنه يكون عنده أمانة مهنية، لكن هؤلاء من الممكن أن يكونوا من الشباب الذين يتطفلون على الجنازات، ويصورن ويقولون أي كلام كي يحققوا مشاهدات".
قد يهمك أيضــــاً:
كانت هذه تفاصيل خبر هشام عاشور يتحدث للمرّة الأولى عن أسباب طلاقه من نيللي كريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.