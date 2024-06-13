شذي تستعد لطرح أغنية "ناجحة" على يوتيوب اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تطرح النجمة شذي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ناجحة" اليوم الخميس 13 يونيو، على موقع يوتيوب وباقى المنصات الغنائية.

والأغنية من كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازي وتوزيع أحمد عبد السلام، لتكون "ناجحة" ثاني أغانى شذى في موسم صيف 2024، بعد "إخلع".

وكانت طرحت النجمة شذى أغنية جديدة تحمل اسم "إخلع"، على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتتعاون شذى في أغنيتها الجديدة المفترض طرحها قريباً مع الشاعر محمود عادل كلازا، والملحن مصطفى إبراهيم، ومن توزيع رامي نوار.

وتقول كلمات الأغنية:

"أتمنى مشوفش جنابك صدفة في أي مكان، ولا تانى أبتلي بجنانك

مهى مش طالبة جنان

صدقنى هواك كان غلطة

وأنا مش زى زمان."

وكانت طرحت النجمة شذى مؤخرًا عددًا من الأغنيات المتميزة، منها أغنية بعنوان «إجمدي» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف.

وأغنية " اللي ما يتسموا" من كلمات الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع وميكس وماستر تميم.

من ناحية أخرى، كانت النجمة شذى قد كشفت في وقت سابق، حقيقية هجومها على الفنان عمرو مصطفى، وذلك بعد منشورها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الذي عبرت فيه عن رأيها في تصريحه الأخير “المطرب مجرد أداة”.

كلمات أغنية « إجمدي»

لاء لاء لاء كده لاء لاء لاء قلبى دق دق دق عقلي طق طق يظهر فى قلق لاء لاء لاءهو حب وإلايه

إجمدي وإهدي فى ايه

مين ده اللى أنتى تموتى عليه أجمد منه تثبتيه

ايه جرالكِ ايه اه جرالك ايه

ده ايه بسلامته ده أنا إتاخدت من إبتسامته

يا ساتِر أستر ماكنش يخطر على بالي بس تمام

لاء لاء لاء كده لاء

لاء لاء خايفه أرِق

تؤ تؤ عندى حق

قلبى لاء لاء لاء

خايفه لا تعلقنى بيه لاء لاء لاء

بَدء يأثر عليا وعلى قلبى أكتر

عمل عمايله وبعت رسايلهب العين ف انا انا قلت أه.

وكانت تحدثت المطربة شذى عن الحالة الغنائية في الوقت الحالي بالساحة الغنائية وقالت شذى إن هناك «بعض الفنانين واخدين مكانة كبيرة مش مكانتهم الحقيقية، وهناك من يقول (صوت مصر)»، وتعجبت من هذا اللقب متسائلة: «كيف هذا وإحنا ١٢٠ مليون؟!.. ولا يجب حصر صوت مصر في صوتين أو ثلاثة».